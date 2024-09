Joven denunció que fue encerrada, golpeada, torturada y abusada por su novio

Una joven denunció que fue encerrada, golpeada, torturada y abusada sexualmente por su novio en Neuquén. Los vecinos la rescataron y retuvieron al agresor que recibió un mes de prisión preventiva.

En diálogo con Canal 7 Neuquén Noticias, la damnificada, de identidad reservada, pidió ayuda médica y psicológica, mientras que reclamó a la Justicia que investigue el hecho para que "no quede en la nada".

“Quiero que alguien me escuche”

"Me siento ultrajada y quiero que alguien me escuche", agregó la denunciante, que estuvo cautiva durante más de 30 horas en la casa que comparte con su pareja, y sumó: "Cierro los ojos y me acuerdo de su cara".

El lugar donde habrían ocurrido los hechos

En este sentido, la víctima contó que fue trasladada al Hospital Bouquet Roldán donde le suministraron medicación contra el HIV producto de la violación.

"Me tapaba la cabeza con un acolchado"

Al mismo tiempo, señaló que vecinos acudieron a la vivienda y golpearon para ver qué pasaba, pero el hombre les dijo que era la perra que se encontraba en celo y subió la música. Además, añadió: "Me tapaba la cabeza con un acolchado".

Por su parte, una vecina aseguró que escuchó un grito de auxilio "muy feo", se acercó al lugar y vio a través de una ventana a la joven ensangrentada y atada: "No sé dónde saqué fuerzas y la saqué".

El atacante intentó escapar, pero fue retenido por los residentes de la zona que habían llamado a la Policía y lo aprehendieron.

El hombre (conocido como ACM), que fue imputado por los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado y daño simple" y coacción agravada y lesiones calificadas por el vínculo", deberá cumplir prisión preventiva durante un mes. (NA