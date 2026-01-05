Estado de las rutas entrerrianas: "Todo lo que no se invierte, termina en accidente”, afirmaron especialistas

En un año marcado por una preocupante siniestralidad vial y el deterioro progresivo de la infraestructura, el estado de las rutas entrerrianas se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la comunidad provincial. Según Raúl Meza, secretario general del sindicato de Vialidad Nacional, “preocupado porque todo lo que no se invierte en una ruta termina en accidente”, remarcando que falta inversión sostenida en arterias clave para el tránsito regional y nacional.

Meza señaló que el año 2025 fue “un año bastante complicado” y que no se está haciendo frente de manera adecuada a las necesidades reales de las vías principales que conectan a Entre Ríos con otras provincias y destinos turísticos. El reclamo no es nuevo, pero crece en intensidad ante el aumento de accidentes y las quejas de conductores que circulan diariamente por estos caminos.

El diálogo con autoridades y organismos nacionales, según Meza, ha sido intermitente y con resultados insuficientes. “Eso no termina, no es la solución”, sostuvo, en referencia a la falta de compromisos sólidos que garanticen inversiones efectivas en obras que permitan revertir el deterioro.

Raúl Meza, secretario general del sindicato de Vialidad Nacional.

Rutas con más problemas y tramos críticos

Los sectores más afectados, explicó Meza, incluyen especialmente la Ruta Nacional 127, un corredor clave para quienes se dirigen hacia el sur de Brasil, que presenta “desprendimientos enormes en la calzada, en la carpeta” y zonas donde circular a más de 40 km/h representa un riesgo inminente. El deterioro no se limita a la ruta 127: tramos de la 12, 14 y 136 también exhiben “deformaciones de importancia” que aumentan la peligrosidad.

Meza detalló que en la ruta 14, las condiciones de bacheo y ahuellamiento obligan a maniobras peligrosas, y que la demarcación insuficiente, sobre todo de noche o con lluvia, dificulta la visibilidad y la seguridad: “cuando llueve o de noche no se ve por donde andas”.

Otro tramo en foco es el de la Ruta 18, entre Paraná y Villaguay, donde el avance de obras ha llevado a desvíos en la ruta vieja, y que “tiene ahuellamiento y hay que transitarla con precaución”.

Peajes, costos y futuro incierto

Al agravamiento del estado de las rutas entrerrianas se suma un nuevo esquema de peajes que se implementará con el contrato conocido como Corredor 18, que abarcará tramos desde la ruta 14 hasta Gualeguay. Meza alertó que los costos serán elevados, rondando “unos 5.000 pesos cada lugar que vos cruces”, y que la digitalización del sistema de cobro impondrá multas si no se paga en tiempo y forma.