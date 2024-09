Doble parricidio de Diamante: una acusada acordó 15 años de cárcel

Doble parricidio de Diamante. El juicio abreviado por el caso se concretará este lunes ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa. En esta instancia, Flavia Rodríguez, de 47 años, admitirá su culpabilidad como coautora del asesinato de Gabriela Gorosito y Daniel Rojas, ocurrido en la madrugada del 13 de abril de este año. El principal imputado, Daniel Rojas (h), de 37 años, permanece en prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana.

La audiencia de Rodríguez, originalmente programada para el 18 de septiembre, fue suspendida debido a un problema de comunicación con la Oficina de Gestión de Audiencias, que no notificó al fiscal Gilberto Robledo.

Doble parricidio de Diamante

Se recordará que el caso resonó a nivel nacional debido a la gravedad de los hechos, donde las víctimas, Gabriela Gorosito, de 56 años, y Daniel David Rojas, de 60, fueron brutalmente golpeados y apuñalados en su hogar en el barrio Nuevo Palermo de Diamante. La Fiscalía de Diamante acusa a Rojas, un ex prefecto, de ser el autor del doble homicidio, motivado por la intención de apoderarse de un dinero que pertenecía a sus padres. Flavia Rodríguez enfrenta cargos como coautora del crimen.

La investigación

En la investigación penal preparatoria, que está concluida, se recabaron 28 testimoniales y que un testigo ubicó a la pareja cerca de la casa de las víctimas previo al hecho. "El señor Rojas tenía llave del inmueble de sus padres. Ingresaron a la casa y cometieron el hecho. En ese lugar estaban la nieta del matrimonio y la sobrina del imputado Rojas. Esta no ha podido declarar en Cámara Gesell. Luego hay una amiga que vive a la vuelta de la casa. Al entrar al lugar, el señor Rojas (la víctima), todavía con vida, le dice que la saque a su nieta. La joven se va en camisón a la vuelta de la casa y la madre de ella llama a la policía. Cuando viene la policía, llega un primer móvil y ve que la señora Rodríguez y el señor Rojas (h) iban a una distancia de 70 metros. En el camino descartaron ropa con manchas de sangre, una llave y un teléfono. Ahí los demoran. Un segundo móvil llego y el personal ingresó al inmueble", aseguró el acusador público en una de las últimas audiencias de prisión preventiva.

También aseguró que el delito fue "prácticamente en cuasi flagrancia" y que "ambos han intentado darse a la fuga del lugar y deshacerse de todos los elementos con los cuales cometieron el hecho". "A los dueños de casa los matan en paños menores, es decir, los sorprendieron durmiendo y los mataron", dijo.

En cuanto al rol de Rodríguez en el doble homicidio, el fiscal explicó: “Rodríguez está ubicada en la escena. Tuvo una participación activa por omisión: no se retiró del lugar y no lo persuadió al señor Rojas de no cometer el hecho. Por el contrario, lo acompañó hasta en la huida. O sea, es coautora del hecho que aquí estamos investigando". (Fuente: Diario Uno)