UADER realizará una gran milonga para conmemorar el Día Nacional del Tango

Se realizó la última clase previa a la gran milonga que la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) llevará a cabo dentro de dos semanas para conmemorar el Día Nacional del Tango.

“Tati” Colombo, en primer lugar, expuso a Elonce: “Fue un taller muy productivo y ya hoy es la última clase. Nos estamos preparando para el Día Nacional del Tango, que se va a realizar el sábado 7 de diciembre a partir de las 21 horas en la Vieja Usina. Además, se estará presentando la orquesta de UADER conjuntamente con todos los talleres que se han hecho de folclore”. Será un evento “totalmente gratuito”.

Foto: Elonce

“Se estarán presentando los talleres de folclore, malambo femenino y tango. Es un grupito que nos representa a todos los participantes. Habrá patio de comida, cantina para festejar el Día Nacional del Tango”, aseveró.

Lautaro, uno de los alumnos, afirmó: “Es un espectáculo con las figuras que se aprende todo. Vengo desde junio y me atrapó un montón. Arranqué por mi papá que hacía folclore y tango. Me animé y me gustó. Ahora bailo todo”.

Maitena, por su lado, apreció: “Empecé con ‘Tati’ folclore y valoré la forma en que enseñaba. Es un placer trabajar junto a él y cuando me enteré que también daba tango y me dieron ganas de empezar junto con todos ellos (en referencia al resto del grupo). Es hermoso venir acá, el trato es increíble y se genera un ambiente muy lindo y de mucho compañerismo”.

Luana, a su turno, comentó: “Arranqué en octubre folclore y tango. Antes no bailaba, fui a la casa de ‘Tati’, acompañé a mi prima y me encantó cómo enseñaba. Ahora me encanta”.

“Están todos invitados a venir. Lo recomiendo un montón”, consideró Esteban, otro de los alumnos.

