Los trabajadores de la Asociación Cooperadora San Francisco de Asís atraviesan una situación crítica, al no recibir los pagos correspondientes y enfrentar la incertidumbre sobre el futuro de la institución. Más de 100 empleados denuncian que no se les han abonado los aguinaldos correspondientes a 2024, y que solo se les ha cancelado el 30% de los salarios de diciembre. También sostienen que corroboraron en AFIP una deuda de cuatro años de aporte.

Ante esta situación, decidieron suspender todas las actividades en sus dos instituciones y no requerir la asistencia al lugar de trabajo hasta que se regularicen las remuneraciones adeudadas. Este jueves se autoconvocaron frente a Casa de Gobierno

Trabajadores de Asociación San Francisco de Asís se movilizaron frente a Casa de Gobierno. Elonce

Una de las voceras, Luciana Bonfil señaló que “somos trabajadores autoconvocados y también están los padres junto con sus hijos. Están vulnerando los derechos tanto de los asistentes y alumnos como de los trabajadores”.

Luciana Bonfil. Elonce

Acotó que “recién ayer las autoridades se reunieron con IOSPER, a pesar de que venimos gestionando hace rato. Pensamos que se ha realizado gestiones demasiado lentas, teniendo en cuenta las necesidades”.

"Hay que patear la calle y golpear puertas"

“La idea es visibilizar la situación y pedir que la gente nos acompañe”, dijo y manifestó que no han recibido apoyo gremial. “De atrás del escritorio no se puede solucionar nada, hay que patear la calle y golpear puertas”, enfatizó.

Acotó que “a los apoderados legales les venimos solicitando información y una reunión, pero no lo hemos logrado. Hay mucha confusión, se habla de que es posible que se llegue a la quiebra o que se cierre. Hay mucha incertidumbre y temor. No manejo los números de lo que debe el IOSPER”, cerró.

Por su parte, una de las madres. María Vera, manifestó que “mi hijo está desde los cuatro años en la escuela y nunca pasamos por algo como esto. Le pido a la institución, a la cooperadora, que dé la cara con los que trabajan en la escuela y atienden re bien a mis hijos”.

La postura gremial

En el marco de la concentración, se hizo presente en Plaza Mansilla el secretario General de la Seccional de Entre Ríos de UTEDYC, Pedro Comas consideró que “a la responsabilidad número uno la tienen los directivos de la Asociación que provocaron esta situación por no hacer las cosas en tiempo y forma. Como gremio hicimos más de 10 reuniones conciliatorias y siempre fueron promesas”.

Pedro Comas. Elonce

“Ayer un comunicado de la presidenta exponía que las cuestiones se pueden encarrilar por lo hablado con la subinterventora del Iosper. Le prometen un pago para el 21 que no es suficiente por la deuda que tienen con los trabajadores”, declaró el gremialista.

Hizo notar que “con eso no pagan lo que adeudan. Lo llamativo es que siguen manteniendo cerrada la entidad. No sabemos cuándo la abrirán. Veremos si dejan trabajar a los empleados para arbitrar las cuestiones legales. Es un sistema perverso pagarles a los empleados y que después abonen a la entidad. Son millones que no se han pagado”, cerró Comas.