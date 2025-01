Suspenden actividades en Centro San Francisco de Asís: qué dijeron desde la cooperadora

La Asociación Cooperadora San Francisco de Asís, responsable de la gestión de la institución educativa y el centro de día, decidió suspender todas las actividades en ambos lugares debido a la falta de pago a sus más de 100 empleados. La medida, que incluye la no asistencia al trabajo hasta tanto se regularicen los sueldos adeudados, fue tomada en un contexto económico crítico: los trabajadores no han recibido sus aguinaldos de 2024 y solo se les pagó el 30% de los salarios de diciembre.

Fernanda Albornoz, presidenta de la Asociación Cooperadora, explicó a Elonce que la situación afecta a toda la institución, tanto la escuela como el centro de día, y que ha sido una problemática que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. "Es algo muy triste, venimos con problemas económicos en el sector. Debido a una deuda que tenemos, no hemos podido abonar los sueldos de los trabajadores. Ellos vienen aguantando desde hace mucho tiempo, porque desde junio no se les pudo abonar la mitad del aguinaldo. Es una situación espantosa", comentó.

Albornoz agregó que, a pesar de los reclamos realizados antes de la intervención del IOSPER (Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos), no obtuvieron respuestas satisfactorias. La intervención del IOSPER ahora es vista como una posible solución para regularizar la situación. "Queremos que con la intervención de IOSPER la institución avance, sabemos que hay muchas situaciones como la nuestra, pero la nuestra urge un poco más porque no se ha podido abonar más de la mitad de los sueldos de diciembre", expresó.

La presidenta de la Asociación también destacó lo complejo que resulta para las familias de los empleados convivir con la incertidumbre y el malestar generado por la falta de pago. "Las familias se preguntan qué va a pasar, no podemos pedirle a los empleados que sigan viniendo a trabajar. Es una situación espantosa porque son muchos los perjudicados", indicó.

Por último, Albornoz señaló que la institución había planificado un cierre por vacaciones para evitar complicaciones en el servicio debido a la atención personalizada que reciben los niños. Sin embargo, ante la falta de pago, decidieron no exigir la asistencia de los empleados hasta que se regularicen los salarios. "Queremos regularizar los sueldos del personal, no les vamos a pedir, como ya lo hicimos hace dos años, que nos aguanten, porque no es justo", concluyó.