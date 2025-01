Paciente oncológica consiguió su medicación gracias a una donación

Silvina Zanetti había contado a Elonce que el costo de la medicación es de $12 millones. Tiene la obra social de UTA, pero la misma no está cumpliendo, pese a las demandas judiciales. Tras difundir su caso, consiguió las ampollas mediante una donación en Buenos Aires.

"Conseguí que alguien me las donara por medio de Erika Maidana. Ella se contactó con una fundación de cáncer en Buenos Aires y allá me consiguieron las ampollas”, relató la mujer.

Aliviada porque podrá continuar con su tratamiento, reveló: “el martes temprano en la madrugada viajamos hasta Monte Grande y me encontré con la señora, con la cual estoy muy agradecida por todo lo que anduvo para poder conseguírmelas”. Se trata de Nilgaban Fulvestrant 250mg: actualmente su costo es de $3.853.964,05 y Piqray alpesilib 150mg de $8.771.731,95”,

Su peregrinar

Zanetti indicó el sábado pasado a Elonce que tiene la obra social de UTA, es paciente oncológica y “mi doctor pidió el cambio de medicación porque la enfermedad avanzó”.

Relató que “el 7 de octubre se pidió. Por medio de amparo pude lograr que el 29 de noviembre me den una medicación”. Ambas cuestan 12 millones de pesos por mes, “por lo que es imposible comprarlas”.

Luego, el 9 de diciembre “volví a pedir para continuar con mi tratamiento y no he tenido respuesta. Se le hizo un amparo y embargo, pero sigo esperando”.

La mujer señaló que “hay muchos casos de pacientes oncológicos de UTA que estamos en la misma situación. Por ley tienen que cubrir todo, con los estudios no he tenido problemas, pero sí para análisis que he tenido que pagar. También la mutual está cortada para médico, consultas y otras prestaciones”.

La obra social prometió respuestas

Luego de que su caso tomara trascendencia pública, el abogado de la obra social prometió que le entregarán la medicación a futuro.

La mujer agradeció a todos quienes la ayudaron en este caso e informó que cerró la cuenta en la cual se podían hacer depósitos para colaborar con ella.