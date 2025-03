Joven no vidente transfirió por error la totalidad de su sueldo y pide ayudar para recuperarlo

Juan Barbero es un joven no vidente y empleado administrativo en la Escuela Integral Nº 1 “Helen Keller” de Paraná quien, a través de Elonce, apeló a la solidaridad de la comunidad porque, por error, transfirió 630.000 pesos a un destinatario que se llama igual a él y que es oriundo de Jujuy.

“Logré comunicarme con esta persona y me devolvió 500.000 pesos, pero no expresa voluntad en devolver la totalidad de mi dinero porque dice que se lo gastó”, contó el damnificado.

Según explicó, transfirió la totalidad de lo correspondiente a su sueldo a una billetera virtual para gestionar sus pagos mensuales. “Tengo un celular con lector de pantalla y, a través de gestos, realizo las operaciones”, explicó el joven al dar cuenta de la forma que utiliza para comunicarse gracias al TalkBack.

Y continuó: “Cuando el lector me leyó que el nombre y apellido eran los mismos, acepté la transferencia, pero no me percaté que había un punto de más; y tampoco registré el número de CUIL”.

“Cuando fui a comprar al quiosco, me di cuenta que había transferido mi sueldo a otro destinatario que se llama igual a mí”, lamentó Barbero en diálogo con Elonce.

“Era mi sueldo y estaba destino a mi vivir diario: pagar el alquiler, los servicios, la comida y las cuentas”, fundamentó al apelar a la buena predisposición de esta persona, que es oriunda de Jujuy, para recuperar la totalidad de su dinero.

Se recordará que un caso similar le ocurrió al sacerdote Leandro Bonnin, quien realizó una trasferencia a través de una billetera virtual y equivocó el destinatario. Luego solicitó ayuda para encontrar a quien le envió el dinero para poder recuperarlo.