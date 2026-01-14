Explicaron por qué aumentó el precio de la papa y qué factores inciden en el valor

El precio de la papa registró en las últimas semanas un fuerte incremento que impacta de lleno en el consumo cotidiano. Según explicó el ingeniero agrónomo Paolo Sánchez, extensionista en cultivos intensivos del INTA Paraná, la suba puede entenderse como un fenómeno recurrente vinculado principalmente a factores climáticos y productivos.

Sánchez señaló a Elonce que el aumento del precio rondó el 50% en los mercados concentradores. "En el Mercado Concentrador de Buenos Aires, la bolsa de papa de entre 18 y 20 kilos se comercializó en valores de entre 11.000 y 12.000 pesos, mientras que en mercados como el de Mar del Plata los precios oscilaron entre 12.000 y 13.000 pesos, dependiendo de la calidad del producto", especificó.

El impacto del clima en la cosecha

El especialista explicó que uno de los principales factores que inciden en el aumento del precio es la lluvia durante la época de cosecha. “La papa puede estar lista para levantar, pero si llueve de manera sostenida, el suelo no permite el ingreso de la maquinaria y la cosecha se retrasa”, detalló. Esa demora reduce la oferta disponible y presiona los precios al alza.

El precio de la papa

Las principales regiones productoras se concentran en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba -especialmente en zonas cercanas a la capital y Villa Dolores-, además de Mendoza y Tucumán. También existen producciones en Jujuy, Catamarca y Río Negro, con fechas de cosecha escalonadas según la región.

Demanda sostenida y costos de producción

Sánchez remarcó que la papa mantiene una demanda constante debido a su versatilidad y a que sigue siendo un alimento accesible en comparación con otros productos, como la carne. "El consumo per cápita en Argentina se ubicó entre los 60 y 65 kilos por habitante por año", con un crecimiento sostenido en la última década.

A esto se suman los costos de producción, que también se ven afectados por el clima y el manejo agronómico. “Cuando una región se retrasa, la demanda se concentra en otras zonas y eso impacta directamente en el precio”, explicó.

Qué se espera para los próximos meses

Consultado sobre el panorama a corto plazo, el ingeniero agrónomo indicó que los valores podrían normalizarse en las próximas semanas, a medida que avance la cosecha y se regularice el ingreso de mercadería a los mercados.

Finalmente, Sánchez destacó que si la producción se desarrollara en regiones más cercanas al consumo, como Entre Ríos, el escenario sería diferente.

“Tendríamos un producto más barato, de buena calidad y con un ahorro importante en flete”, afirmó. Sin embargo, advirtió que producir una hectárea de papa bajo un modelo sustentable implica una inversión de entre 8 y 9 millones de pesos, lo que representa un desafío significativo para los productores locales.