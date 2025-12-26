Murió a los 18 años una destacada promesa de la gimnasia rítmica de Brasil

La gimnasta brasileña Isabelle Marciniak falleció mientras atravesaba un tratamiento oncológico. Era considerada una de las grandes promesas de la disciplina.
El deceso fue confirmado oficialmente por la Federación Paranaense de Gimnasia, entidad que destacó la trayectoria y el compromiso de la deportista, considerada una de las mayores promesas de la disciplina en los últimos años.
Marciniak había decidido en 2023 poner en pausa su carrera deportiva para dedicarse de lleno al tratamiento médico. Ese mismo año, antes de interrumpir su actividad competitiva, logró consagrarse campeona estadual en la modalidad trío adulto, un logro que consolidó su proyección dentro del alto rendimiento.
Una carrera marcada por el talento y la superación
Con tan solo 18 años, Isabelle Marciniak ya había alcanzado importantes títulos en la gimnasia rítmica brasileña. Además del campeonato estadual, se había consagrado campeona nacional en el concurso completo individual del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica, lo que la posicionó como una figura destacada dentro de su generación.
Desde la Federación Paranaense de Gimnasia expresaron su pesar a través de un comunicado oficial, en el que resaltaron el legado deportivo y humano de la atleta. “Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana”, manifestaron.
Despedida y muestras de dolor
El fallecimiento se produjo en la ciudad de Curitiba, mientras que el velatorio tuvo lugar en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, localidad donde la joven creció y dio sus primeros pasos como gimnasta.
Diversas instituciones deportivas, entrenadores y compañeros expresaron su dolor por la pérdida y enviaron mensajes de acompañamiento a la familia, destacando la fortaleza con la que la joven afrontó su enfermedad sin perder el vínculo con el deporte.
Marciniak padecía linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Si bien se trata de una enfermedad que puede superarse cuando se detecta de manera temprana, en algunos casos su evolución resulta adversa y tiene desenlaces trágicos.