Distinguieron a Calisa como “Embajador Exportador de la Región Centro”

La empresa entrerriana Calisa fue distinguida con el Premio Exportar 2025 como “Embajador Exportador de la Región Centro”, reconocimiento que llena de “orgullo y responsabilidad” a la firma agroalimentaria especializada en el sector avícola.
La empresa entrerriana Calisa fue distinguida con el Premio Exportar 2025 como “Embajador Exportador de la Región Centro”, reconocimiento que llena de “orgullo y responsabilidad” a la firma agroalimentaria especializada en el sector avícola.
Calisa exporta proteína aviar a más de 40 destinos, pero lo que lleva al mundo no son solo alimentos. “Exportamos sistema, cultura de trabajo, compromiso con la calidad y una visión a largo plazo”, indicaron desde la firma del Grupo Motta.
Y agregaron: “Cada contenedor que sale de nuestras plantas representa el esfuerzo coordinado de cientos de personas, desde granjas hasta oficinas, desde operarios hasta especialistas en comercio exterior. Y sobre todo, representa una idea: que Argentina puede competir globalmente, con valor agregado, innovación y una industria alimentaria que no deja de evolucionar”.
En la oportunidad, desde Calisa agradecieron a PromArgentina por reconocer la trayectoria de la firma. “Vamos a seguir transformando conocimiento en valor, y trabajo argentino en productos que alimentan futuro en todo el mundo”, prometieron desde la empresa al remarcar: “Porque exportar hoy es importante. Pero construir futuro, lo es aún más”.