Haciendo Comunidad Cultura

Se realizará una noche de arte franco-entrerriana el próximo 11 de septiembre

Desde las 19:30 horas, la Casa de la Cultura recibirá una muestra de arte franco-entrerriana. Se proyectarán cuatro cortometrajes y una obra de arte.

2 de Septiembre de 2025
Habrá noche de arte en la Casa de la Cultura el 11 de septiembre.
Habrá noche de arte en la Casa de la Cultura el 11 de septiembre.

REDACCIÓN ELONCE

Se realizará una noche de arte franco-entrerriana en la Casa de la Cultura. Tendrá lugar el próximo 11 de septiembre en la ciudad de Paraná, a partir de las 19:30 horas, informaron a Elonce.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Es un evento de cultura francesa entrerriana, donde voy a enseñar varias cosas de mi autoría, como cuatro cortometrajes que fueron premiados con artistas de Paraná. También una obra de teatro sobre el momento que estamos pasando aquí en Argentina, pero reflexionando en el siglo XIX. Al borde del abismo se llama la obra. Estamos hablando de una tertulia del Siglo XIX en Francia, donde casualidad Alberdi visita al emperador Napoléon y hablan de danza folclórica argentina y francesa”, sostuvo en primera línea el entrevistado a Elonce.

 

La Asociación Francesa Entrerriana se fundó para difundir el arte francés, que es el culinario y el idioma en sí.

 

Temas:

Noche de arte Casa de la Cultura Franco-entrerriana
