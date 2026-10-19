La Facultad de Trabajo Social de la UNER celebró sus 60 años con juegos y actividades recreativas

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) celebró sus 60 años con una jornada de actividades lúdicas y recreativas, que reunió a estudiantes universitarios, alumnos de escuelas secundarias, trabajadores de la institución y vecinos. La propuesta comenzó a las 16 y buscó promover la integración, el entretenimiento y el sentido de pertenencia a la universidad pública.

La actividad se desarrolló en articulación con el Club Lúdico Litoral, que aportó diferentes propuestas de entretenimiento, entre ellas juegos de mesa, didácticos y de resolución rápida. Durante la jornada, los participantes compartieron distintas dinámicas grupales en un ambiente de celebración.

Iara Cabrera, una de las organizadoras, explicó a Elonce que la iniciativa formó parte de las actividades por el aniversario institucional. “Estamos celebrando y defendiendo también lo que es nuestra universidad pública, nuestra facultad, su historia y su reivindicación. Pensamos que el juego podía encontrarnos en un momento de festejo, celebración, diversión y dispersión”, expresó.

Una propuesta para fortalecer los vínculos universitarios

Cabrera destacó que el objetivo fue generar espacios de encuentro que trascendieran las actividades académicas habituales.

“Generamos pertenencia y un sentido de pertenencia compartiendo. Más allá de lo académico, nuestra facultad se encuentra de esta manera, desde la recreación, desde el pensar colectivamente, desde la diversión y desde el bienestar universitario”, señaló.

Por su parte, Lorena Puntín, integrante del área de Comunicación, explicó que la convocatoria estuvo abierta a toda la comunidad e incluyó invitaciones especiales a establecimientos educativos.

“Es una actividad abierta a todo público, a los vecinos, a quien quiera venir y, obviamente, a estudiantes de nuestra facultad y personal administrativo”, indicó.

Participaron estudiantes de escuelas secundarias

Puntín detalló que asistieron alumnos de la Escuela del Bicentenario, la Escuela del Paracao y la escuela nocturna José Martín, quienes se sumaron a las propuestas organizadas por la facultad.

La referente destacó la participación de los jóvenes y la facilidad con la que se incorporaron a las distintas actividades.

“Pensábamos que por ahí a algunos les costaría engancharse, pero rápidamente se sumaron. Están muy entretenidos desde que llegaron”, comentó.

El aniversario y la defensa de la universidad pública

Camilo Álvarez, otro de los organizadores, explicó que la jornada se integró a una agenda más amplia de actividades impulsadas por la Facultad de Trabajo Social durante su 60º aniversario.

Jornada lúdica por los 60 años de la facultad de trabajo social

“Esto se enmarca en diferentes propuestas que venimos impulsando desde la facultad. También se vienen realizando talleres abiertos a la comunidad, a la Facultad de Trabajo Social y a toda la comunidad universitaria”, señaló.

Asimismo, vinculó estas iniciativas con la necesidad de fortalecer los espacios de participación y encuentro en el contexto de los reclamos por el financiamiento universitario.

“Tratamos de reivindicar la universidad pública en un contexto muy fuerte de financiamiento, que necesita justamente encuentros, gente reunida y unida”, manifestó.