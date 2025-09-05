Invitan a un mate bingo en la Parroquia Cristo Peregrino: cuándo se realizará

REDACCIÓN ELONCE
Se llevará a cabo este próximo domingo por la tarde un mate bingo en la Parroquia Cristo Peregrino de la ciudad de Paraná.
El sacerdote Leandro Bonnín comentó las actividades que se llevan a cabo en el cuarto día hábil de la semana: en la parroquia Cristo Peregrino: “Nos congregamos aquí para la Casa de la Palabra, que es un encuentro semanal de oración, comunidad, alabanza y de escucha de la palabra de Dios”.
La Casa de la Palabra “funciona en el oratorio El Ombú, detrás de la escuela Gianelli” y aportó que este programa “buscamos darle continuidad a un retiro que ya hicimos aquí en Paraná”. Asimismo, precisó que unas 60 personas de los barrios cercanos a la Parroquia viajarán a Buenos Aires para asistir a un Congreso, donde dirán presente otros miembros de la Casa de la Palabra.
“Estamos muy contentos preparando este Congreso y estamos realizando unas actividades a beneficio: hemos tenido la venta de un bono, donde gracias a Dios se han vendido todos los números”, indicó y, a su vez, invitó al “domingo a partir de las 14 hora en la escuela Nº 200, en 1º de Mayo y Acebal, hasta aproximadamente a las 18 horas”.
La entrada anticipada tendrá un valor de $1.100 y contarán con donaciones y muchos premios, como comestibles.