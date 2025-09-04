Inician el proceso para reparar espacios escolares en Colonia Walter Moss

A través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, el gobierno provincial llevó adelante la apertura de sobres para la puesta en valor de la escuela Nº 19 Crucero General Belgrano, ubicada en Colonia Walter Moss, departamento San Salvador.
Los trabajos comprenden la reparación del salón de usos múltiples (SUM), la cocina y la casa del docente. Estos espacios son fundamentales para la vida cotidiana de la institución, que actualmente debe improvisar la merienda de los chicos en un aula adaptada como cocina debido al deterioro de las instalaciones.
La ejecución de la obra contempla un presupuesto oficial de 35.763.066 pesos y un plazo de 60 días corridos. En la oportunidad, el acto contó con la presentación de dos firmas oferentes: Schmidt Marcelo Fabián y Covi S.A.S.
"Hoy los gurises meriendan en un aula improvisada como cocina debido al mal estado del SUM y de la propia cocina y este proyecto busca dar respuesta a esa necesidad de la escuela. También, se intervendrá en la casa del docente para garantizar condiciones habitables y seguras. Nuestro compromiso es hacer posible un ambiente adecuado y que los docentes cuenten con espacios que acompañen su trabajo", destacó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider.
La intervención abarca 238 m2 e incluye el reemplazo de contrapisos dañados con previo tratamiento de suelos, reparación de fisuras en paredes, nuevos revoques y pintura interior y exterior, provisión de un termotanque, restauración de aberturas y la demolición de baños en desuso que generan problemas sanitarios.
Del acto de apertura participaron el jefe zonal departamental, Brian Ríos; personal técnico de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, Miguel Ángel Durán; la directora del establecimiento, profesora Claudia Carolina Viche; la directora departamental de Escuelas, profesora Marina Roude; el intendente de San Salvador, contador Jorge Zambón; la presidenta de la Junta de Gobierno de Colonia Walter Moss, Griselda Liliana Jaume, y la supervisora de Zona de Nivel Primario, Griselda Liliana Grigolato.