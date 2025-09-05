Ilustradores y diseñadores gráficos se reunirán este sábado en Plaza Carbó

Este sábado, de 15 a 19, se vivirá la cuarta edición de la feria de ilustradores y diseñadores gráficos en la peatonal de calle México, del renovado espacio público. El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Paraná y habrá recolección de alimentos no perecederos destinados al Centro Comunitario Toma Nueva. La entrada es libre y gratuita.
En su cuarta edición, Papel y Tijera reunirá a más de 50 artistas y diseñadores independientes de la región, quienes presentarán una amplia variedad de producciones gráficas y objetos de diseño: ilustraciones, stickers, pósters, fanzines, objetos de papelería, cerámica artesanal y más. Además de los stands, el evento contará con una agenda de diversas actividades abiertas.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, indicó: "Estamos contentos de acompañar esta nueva edición de la Feria Papel y Tijera, que tendrá lugar por primera vez en la recientemente renovada plaza Carbó. El respaldo a la iniciativa privada, en este caso de jóvenes ilustradores y diseñadores gráficos locales, es parte de la política de promoción emprendedora que nos ha pedido la intendenta Rosario Romero".
En tanto, desde la organización indicaron que están “muy emocionados por ser la primera edición de nuestra feria que se realiza en el espacio público”, y agregaron: “Es un evento que cada vez congrega a más personas y poder realizarlo al aire libre nos permite la democratización y acceso al mismo, así como también el fomento y la visibilización de la creatividad y el talento de los artistas que asisten”.
Las actividades
De 16 a 18, retratos al paso por Elena Borzzata, que estará retratando a aquellos que quieran acercarse. Pintura en vivo por Cecilia Gallardo, que pintará un lienzo en vivo en plena plaza al aire libre.
De 16 a 17:30, habrá un taller de fanzines (con inscripción previa).
De 16 a 17: taller de collage creativo para infancias (con inscripción previa)
Asimismo, todo el día habrá una “juntada de dibujo” en la que los que asistan podrán convivir con otros artistas y dibujar en conjunto y una búsqueda del tesoro con premios donados por los feriantes.