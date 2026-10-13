"Futuro en Juego": Deportistas y profesionales compartieron experiencias sobre cómo combinar estudio y deporte

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) fue escenario este martes de la segunda edición de Futuro en Juego, una jornada de charlas destinada a vincular la formación académica con el deporte profesional. La actividad reunió a deportistas destacados, estudiantes, graduados y especialistas de diferentes disciplinas, quienes compartieron experiencias sobre las posibilidades de desarrollar una carrera profesional relacionada con el ámbito deportivo.

En diálogo con Elonce, Pablo Galarza, secretario de Bienestar de la Facultad de Ciencias Económicas, explicó que la iniciativa formó parte de las propuestas que impulsa la institución para promover el deporte y su relación con distintas áreas de formación.

“Es una jornada de las tantas que nosotros hacemos, vinculadas al mundo del deporte”, señaló. Además, destacó que la institución cuenta con un área deportiva en la que participan más de 150 estudiantes y un centro de formación que desarrolla propuestas relacionadas con la gestión deportiva.

Deportistas y profesionales compartieron sus experiencias

Galarza explicó que el encuentro se organizó por segundo año consecutivo y contó con diferentes paneles integrados por deportistas reconocidos a nivel local y nacional, además de profesionales vinculados con el deporte.

“Tratamos de mostrar, desde la experiencia de ellos, cómo puede uno desarrollarse vinculado al ámbito deportivo desde distintas disciplinas, como la comunicación, la política y la educación física”, expresó.

Entre las actividades se destacó una charla con Evangelina Ramallo y Dalila Luquesi, quienes abordaron la relación entre la comunicación, el periodismo y el deporte.

También participaron estudiantes y graduados que presentaron experiencias vinculadas con sus tesis y trabajos académicos relacionados con la actividad deportiva, desde carreras como la Licenciatura en Gestión de Organizaciones, Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación.

La experiencia de combinar una carrera deportiva y académica

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la denominada doble carrera, concepto que hace referencia a la posibilidad de desarrollar una trayectoria deportiva mientras se cursan estudios superiores.

En ese marco, participó Micaela González, jugadora profesional de básquet del Club Obras y representante de la Selección Argentina, quien compartió su experiencia sobre cómo logró sostener su formación académica en paralelo con las exigencias del deporte.

También estuvieron Aldana Gómez, capitana de la Selección Argentina de sóftbol, y Micaela Maslein, entrenadora de la Selección Argentina de canotaje, quienes abordaron los desafíos de combinar la preparación deportiva con los estudios.

Galarza destacó que las invitadas contaban con trayectorias vinculadas a competencias internacionales, entre ellas los Juegos Suramericanos, y que sus experiencias permitieron mostrar diferentes caminos de desarrollo profesional.

Una jornada abierta y gratuita

El secretario de Bienestar informó que las actividades estaban previstas hasta las 19 y que la participación era abierta y gratuita para toda la comunidad.

Durante el encuentro también se organizó un espacio de intercambio en el que distintas facultades e instituciones educativas presentaron sus propuestas de formación y explicaron cómo se relacionaban con el ámbito deportivo.

“Van a encontrar facultades e instituciones educativas que están mostrando sus propuestas formativas y cómo también esas propuestas se vinculan con el mundo del deporte”, detalló.

Jornada para vincular la formación académica y el deporte profesional en la UNER

Además, aclaró que, si bien se había habilitado una inscripción previa mediante un formulario, las personas interesadas podían acercarse directamente a la facultad y registrarse en el lugar.

El vínculo entre la política y el deporte

Como cierre de la jornada, estaba prevista una charla a cargo de Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de Paraná y licenciado en Ciencias Políticas, quien abordaría la relación entre las políticas públicas y el desarrollo deportivo.

“La charla va a versar un poco sobre eso, cómo se relaciona la política con el deporte”, explicó Galarza.

Finalmente, el funcionario universitario agradeció la difusión de la iniciativa y destacó la importancia de generar espacios que permitan a estudiantes y deportistas conocer las oportunidades de formación y trabajo relacionadas con el deporte.