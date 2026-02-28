Finalizó otra convocante edición del ciclo de jazz en la Casa de la Cultura

Jazz en la Casa tuvo cuatro jornadas durante este verano, con entrada libre y gratuita, y formó parte de la agenda, Cuac! Cultura Activa Verano, impulsada desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
Esta semana se presentó la Jam de Racing, una agrupación de jóvenes músicos de Paraná y alrededores.
El secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, destacó "continuar otro ciclo donde los músicos pueden mostrar su trabajo ante un público que accede así a nuestra cultura". Y agregó: "Lo hicimos durante todo el verano con las distintas disciplinas artísticas y nos espera otro año con espectáculos itinerantes en distintas localidades entrerrianas".
En tanto, la integrante de la Jam de Racing Soraya Jacob dijo: "Tocar en este ciclo es especial. Disfrutamos de hacer música y encontrarnos con la gente en la generosidad de la Casa de la Cultura". Mientras que su compañera Wanda Gaioli, concluyó: "Estamos muy contentos y agradecemos al personal de la Casa de la Cultura. Es un ciclo que está buenísimo sostener y valoramos ser convocados".
Durante esta temporada también se presentaron Cuero al Viento, Cin in Love with Jazz y Swing Sisters. En cada noche hubo servicio de cantina a cargo de emprendedores locales.
La Casa de la Cultura de Entre Ríos está ubicada en Carbó y 9 de julio, de Paraná, y ofrece en su agenda, espectáculos en vivo todos los fines de semana, muestras en distintas salas y talleres.