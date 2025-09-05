Festejaron el Día del Niño con juegos, merienda y sorteos para más de 100 chicos

REDACCIÓN ELONCE
El barrio Las Piedras fue escenario de un festejo multitudinario por el Día del Niño. Más de un centenar de chicos participaron de una jornada que combinó juegos, sorteos y una merienda comunitaria. La actividad incluyó papas asadas en cucuruchos, churros con dulce de leche, una chocotorta gigante y bolsas de golosinas para todos los presentes.
La propuesta estuvo organizada por el grupo Impacto Juvenil, que desde hace 22 años sostiene esta tradición en la zona. “Con dos escarbadientes y mucho esfuerzo, conseguimos donaciones y logramos que cada niño se lleve un regalo y disfrute de un día inolvidable”, expresó Gustavo Desantiago.
Sorteos y premios esperados
Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de bicicletas sorteadas entre los niños. Nael, de 9 años, se mostró feliz al recibir su premio: “Estoy aprendiendo a andar en bici desde el año pasado y estoy muy contento”, relató con entusiasmo. También se entregaron peluches, como un gran osito panda, además de juguetes y bolsones repletos de sorpresas.
“Todo lo que se da, incluso usado, tiene el valor de haber sido entregado con el corazón”, destacó desde la organización, que agradeció a vecinos y colaboradores por su aporte.
Compromiso comunitario y fe
La celebración, se realizó en avenida Ejército y Crauzás, y contó con el acompañamiento de familias de la zona. En medio del festejo, los organizadores remarcaron el sentido espiritual de la propuesta, bajo el lema “Jesús te ama, Dios te ama”.
Gustado Desantiago, recordó que el objetivo es “rescatar a los chicos de la calle y brindarles amor en medio de las crisis emocionales que atraviesan muchos de ellos”. Asimismo, agradeció la confianza de los padres que acercaron a sus hijos para compartir la tarde festiva.
La jornada, que había sido reprogramada por lluvias en fechas anteriores, se concretó finalmente bajo un sol radiante. Entre risas, meriendas y sorteos, los niños celebraron su día en un clima de unión comunitaria y alegría contagiosa.