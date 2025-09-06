El Observatorio Astronómico de Oro Verde abre sus puertas este sábado

El Observatorio Astronómico de Oro Verde invita a la comunidad a participar de una jornada de observación astronómica este sábado desde las 20 horas. Los asistentes podrán observar la Luna a través de telescopios, destacando cráteres, montañas y otros detalles de su relieve.
Además, se realizarán observaciones de objetos de espacio profundo, incluyendo nebulosas y cúmulos de estrellas. Durante la actividad, se brindarán descripciones del cielo nocturno utilizando un láser verde de gran potencia para señalar constelaciones y estrellas visibles.
Los visitantes también podrán recorrer el museo del observatorio, donde se exhiben meteoritos, restos de la nave espacial Salyut 7 y una galería de fotografías astronómicas.
Para participar, se pueden adquirir entradas a través del sitio web oficial del observatorio: www.astroentrerios.com.ar