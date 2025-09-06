 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

El Observatorio Astronómico de Oro Verde abre sus puertas este sábado

Desde las 20 horas se realizarán observaciones de la Luna, objetos de espacio profundo y constelaciones, junto con visitas al museo y la exposición de meteoritos.

6 de Septiembre de 2025
Observatorio Astronómico de Oro Verde
Observatorio Astronómico de Oro Verde

El Observatorio Astronómico de Oro Verde invita a la comunidad a participar de una jornada de observación astronómica este sábado desde las 20 horas. Los asistentes podrán observar la Luna a través de telescopios, destacando cráteres, montañas y otros detalles de su relieve.

 

Además, se realizarán observaciones de objetos de espacio profundo, incluyendo nebulosas y cúmulos de estrellas. Durante la actividad, se brindarán descripciones del cielo nocturno utilizando un láser verde de gran potencia para señalar constelaciones y estrellas visibles.

 

Los visitantes también podrán recorrer el museo del observatorio, donde se exhiben meteoritos, restos de la nave espacial Salyut 7 y una galería de fotografías astronómicas.

 

Para participar, se pueden adquirir entradas a través del sitio web oficial del observatorio: www.astroentrerios.com.ar

Temas:

Observatorio Astronómico Oro Verde astronómico
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso