El CGE entregó certificados del curso de Ajedrez Educativo en unidades penales de Paraná

El Consejo General de Educación (CGE) realizó el cierre del ciclo lectivo del taller de Ajedrez Educativo en contextos de encierro, desarrollado durante 2025 en las unidades penales Nº 1 y Nº 6 de la ciudad de Paraná.
La propuesta se llevó adelante a través de un programa dependiente de la Coordinación de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado en el Ámbito Educativo, de la Dirección de Planeamiento Educativo, en articulación con la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE.
En el marco del acto de cierre, la coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado en el Ámbito Educativo, Florentina López, precisó que se entregaron certificados a los estudiantes que completaron el curso de ajedrez básico para principiantes, el cual se dictó con una clase semanal desde el mes de abril hasta diciembre.
Explicó que en las unidades penales de Paraná se desarrollaron dos espacios formativos: uno destinado a principiantes y otro para estudiantes avanzados. En ese sentido, precisó que en la unidad penal de mujeres participaron alrededor de 20 internas, mientras que en la unidad de varones el taller comenzó con más de 40 participantes y finalizó con aproximadamente 30.
"Todos recibieron su certificado. Se trata de un proceso constante de aprendizaje que les resulta motivador. Han realizado trabajos increíbles con los tableros y ya están proyectando darle continuidad a la propuesta el próximo año", destacó la profesora, Gabriela Clemente.
Por otro lado, el Ajedrez Educativo también se implementó en escuelas primarias y secundarias de Paraná que solicitaron la propuesta, mediante talleres que alcanzaron a más de 100 estudiantes por institución, fortaleciendo así el desarrollo del pensamiento estratégico, la concentración y la convivencia.