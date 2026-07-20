El Día del Amigo reunió a los paranaenses en bares, restaurantes y paseos

El Día del Amigo en Paraná se celebró este lunes con almuerzos, meriendas y reencuentros en restaurantes, bares, el shopping y otros espacios de la ciudad. Desde el mediodía, numerosos grupos aprovecharon la fecha para compartir y celebrar el valor de la amistad.

En conversación con un grupo de amigas en Live Rock, restaurante localizado en calle 25 de mayo y San Martín, contaron que mantienen una relación de más de 40 años. Una de ellas aseguró que “es importante estar al lado del otro siempre y saber escuchar”. Además, coincidieron en que, aunque no se vean seguido, "están siempre las unas para las otras".

En otras de las mesas Elonce consultó cuáles son las claves para construir y sostener la amistad, a lo que se destacó el "estar en comunicación siempre".

Familias y amigos celebran por la tarde en el shopping

El valor de acompañar

Familias y amigos eligieron también el shopping, el cine y los espacios gastronómicos para compartir la jornada. Algunos llegaron desde otras localidades para reunirse, mientras que otros aprovecharon la fecha para reencontrarse con amistades de toda la vida.

Una de las entrevistadas mencionó que, aunque algunas viven fuera de Paraná, cada regreso a la ciudad se convierte en una oportunidad para reunirse. “No nos vemos muy seguido, pero cuando nos encontramos es como si nos hubiéramos visto ayer”, expresaron.

Amigos celebran su día almorzando

Los relatos recogidos tuvieron un mensaje en común: un verdadero amigo se demuestra con la presencia y el acompañamiento. “Tiene que estar en los momentos que uno más lo necesita y también en los momentos alegres”, expresó un hombre que dialogó con Elonce.

En cada testimonio se repitió una misma idea: la amistad se construye con escucha, compañía y

presencia. Entre abrazos, anécdotas y brindis, la ciudad volvió a celebrar uno de los vínculos más valorados por los argentinos.