A dónde donará Wanda Nara lo que cobró por ir al programa de Susana Giménez

Wanda Nara fue la invitada especial del programa de Susana Giménez, emitido el pasado domingo por la noche en Telefe, donde no solo habló de su vida personal, sino que también hizo una sorprendente revelación. La mediática, conocida por su presencia en los medios y por su relación con el fútbol, compartió detalles sobre su separación con Mauro Icardi, su enfrentamiento con Eugenia "La China" Suárez y su vínculo amoroso con L-Gante.

Durante la entrevista, que fue todo un éxito en términos de audiencia, promediando 12,2 puntos de rating, Wanda abordó todos los aspectos de su vida que generaron controversia en los últimos años.

La respuesta a los rumores sobre el pago por la entrevista

Una vez finalizada la charla, que generó reacciones de diversas figuras del espectáculo, Wanda Nara desmintió a Yanina Latorre, quien había negado en su transmisión en vivo que los invitados a los programas de Telefe cobraran por su participación.

Es que la panelista de TV había afirmado que figuras como Wanda, al tener contrato con el canal, no recibían pagos extra por sus apariciones en los programas del mismo grupo. Sin embargo, la ex esposa de Mauro Icardi aclaró la situación a través de sus redes sociales.

En una historia de Instagram, Wanda publicó un mensaje donde confirmaba que sí había recibido dinero por su participación en el programa de Susana. "El dinero que me pagó hoy Telefe lo voy a donar al hospital de San Isidro", escribió.

Además, la mediática explicó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión, destacando el agradecimiento que siente hacia esa institución por el apoyo que brindó a su familia en momentos difíciles.

Un gesto solidario en honor a su abuela

Wanda Nara profundizó en el motivo detrás de su generoso gesto, al explicar que el hospital de San Isidro había sido fundamental para cuidar de su abuela cuando ella no tenía los recursos para hacerlo. "Cuidó tantas veces a mi abuela, que ya no vive, cuando yo no tenía posibilidades", comentó la mediática, conmovida por la atención que la institución brindó a su ser querido.

En la misma publicación, Wanda agradeció los mensajes de apoyo que había recibido de sus seguidores y, al finalizar, envió un saludo cordial a todos. "Gracias a todos por los mensajes, buenas noches", concluyó, demostrando así su gratitud tanto por el apoyo de su público como por el gesto solidario que había decidido llevar a cabo.

A lo largo de su carrera, Wanda ha sido una figura polémica y en el centro de la atención mediática, pero este acto de altruismo dejó una huella positiva en sus seguidores.