Confirmación de amor: las primeras fotos de Mauro Icardi y la China Suárez juntos

Después de semanas de rumores y especulaciones, Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez confirmaron su relación con una publicación en redes sociales que dejó claro el vínculo entre ambos. El futbolista compartió una serie de imágenes en las que se los ve juntos, abrazados y sonriendo, en un ambiente relajado al aire libre.

La publicación estuvo acompañada de un emotivo mensaje de Icardi, quien escribió: "Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas... quién sabe... son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pase o cuántos caminos haya que recorrer". El delantero añadió: "Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos juntos cada noche y soñábamos tantas cosas... Hoy no necesito más señales... sé que con vos, estoy donde debo estar".

El mensaje fue acompañado de una etiqueta dirigida a la China Suárez, dejando claro que sus palabras iban directamente hacia ella. Minutos después, la ex Casi Ángeles replicó la publicación del futbolista en su feed y compartió en sus historias una de las fotos, con la frase “Voy a morir de amor”.

Las imágenes muestran a Icardi con un estilo casual, luciendo una camiseta blanca que resalta su look de cabello platinado y tatuajes visibles, mientras que la China optó por un conjunto veraniego, con un top negro y jeans. En una de las fotos, Icardi besa la frente de la actriz, en un gesto de complicidad y ternura que refuerza la conexión entre ambos.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la elección de la canción que acompañó el posteo: "París" de la artista mexicana Ingratax. La canción tiene un significado especial para la pareja, ya que París fue la ciudad donde comenzó el escándalo conocido como el "Wandagate" en octubre de 2021. En ese contexto, Icardi y Suárez se encontraron en un hotel de lujo frecuentado por Wanda Nara, lo que dio inicio al romance entre ambos. La letra de la canción también parece hacer alusión a ese encuentro: "Me imaginaba tú y yo en París; con la foto del recuerdo en Miami; me tiene' jodida la mente; y no puedo verte", lo que se interpretó como una indirecta a Wanda Nara, quien vivió la infidelidad en carne propia.

La confirmación de su relación llega en un momento de gran exposición mediática y pone fin a las especulaciones que rodeaban su vínculo. Pocas horas antes, Icardi había compartido fotos de la China Suárez junto a sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara, lo que fue un adelanto de la oficialización, que llegó en la calurosa tarde del 9 de enero.

El posteo generó miles de "me gusta" en pocos minutos y una avalancha de comentarios de seguidores y amigos, quienes enviaron mensajes de apoyo y bromas. Una de las respuestas más comentadas fue la de una usuaria que, con humor, escribió: “¡Juju pone los platos que están listos los fideos!”.

Con esta publicación, Icardi y la China Suárez dejan atrás los rumores y oficializan un romance que, según el futbolista, estaba destinado a ocurrir. Las imágenes y el mensaje cargado de simbolismo marcan un hito en su historia, que ahora se escribe públicamente. ¿Qué caminos tomará su relación? Solo el tiempo lo dirá.