L-Gante habló sobre Wanda: motivos de la ruptura y los supuestos mensajes de La China

Días atrás, Wanda Nara y L-Gante sorprendieron a sus seguidores al confirmar en redes sociales que su relación, iniciada hace apenas unos meses, llegó a su fin. Sin embargo, lo que parecía un cierre definitivo volvió a abrirse con las declaraciones del cantante desde Mar del Plata. Este lunes por la tarde, el artista, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, fue invitado a Mi primo es así (Olga) y dio a conocer todos los pormenores de su fugaz romance con Wanda.

“La separación nuestra fue más que nada saturación de todo”, aseguró L-Gante, sin dar vueltas, ante el equipo del ciclo. “No tuvimos ningún problema, engaño o infidelidad, nada. Tranquilamente, si le ponemos onda, va a estar todo de diez. Ella tiene problemas legales que resolver y se mezcla un poco con todo el circo. Lo que le digo y le aconsejo es que tiene que tomar lo serio y dejar lo otro un poco de lado”, agregó, dejando en claro que su ruptura ocurrió en buenos términos y no por desamor.

Wanda Nara.

Sin embargo, un detalle que no pudo pasar por alto fueron unos comentarios de Nara, quien lo acusó de haber mantenido contacto con la China Suárez. “No es cierto que tuve esos mensajes de ‘alto voltaje con ella’. Me ofendió un poquito porque fue al pe…”, lanzó Valenzuela, mientras los miembros del panel opinaban al respecto. En ese sentido, sumó: “Me quedé en mi casa para estar tranquilo y seguía apareciendo quilo… Todos los días tengo que salir preparado para aclarar algo“.

En otro momento de la entrevista, el músico reconoció que un detalle más de su vínculo que le había molestado. “Una vez se había enojado porque le hice así a una fan desde el show. Yo no lo veo muy apuntado”, comentó respecto a los celos de la conductora. En un intento de recrear la escena, Elián posicionó sus manos arriba de la cabeza y las juntó en forma de corazón. Entre divertido y descolocado, dejó en claro que no se trataba de nadie en particular, sino de una manera de devolver el gesto al público presente.

L-Gante y Wanda Nara.

“Encima, desde mis ojos, no apuntaba a nadie. La quería correr con que se enojaba con eso, pero para mí lo usaba de excusa para estarlo más tarde”, comentó, entre risas, mientras el ritmo de “Toxic” de Britney Spears invadía el estudio.

Si bien su testimonio sobre su vínculo con Wanda estuvo lleno de anécdotas divertidas como serias, lo cierto es que el punto cúlmine fue el regalo para el equipo: hamburguesas con leche. En alusión a las fuertes conversaciones entre su exnovia y el delantero del Galatasaray, el cumbiero aprovechó para consultar si habían almorzado. “Les traje algo”, anunció mientras la mesa se llenaba de platos de dicha comida con porciones de papas fritas.

Para agasajar al equipo del programa y, además, lanzar una indirecta a Mauro Icardi, L-Gante llevó hamburguesas con leche para compartir. “A su salud, buen provecho”, expresó antes de darle un mordisco ante la cámara y cerrar su entrevista con un momento que no pasó desapercibido ante sus fanáticos.

La China Suárez y Mauro Icardi.

Previo a su ingreso al ciclo desde la ciudad balnearia, el artista dejó entrever que los sentimientos hacia la empresaria siguen vivos, a pesar de la ruptura y los diferentes problemas personales que los llevaron a tomar esa decisión.

En una entrevista para Puro Show (El Trece), habló sobre su vínculo con Wanda luego de la separación. Con un tono relajado, el referente de la cumbia 420 aseguró que mantienen una relación amistosa y que el contacto entre ambos continúa. “Hasta recién estaba hablando con ella, nada raro. Estábamos charlando de cómo arrancamos el día, todo tranquilo. Un vínculo de amistad. No pasa nada, yo estoy siempre para la gente que quiero”, afirmó. Pero lo que realmente llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron directamente si todavía amaba a Wanda: “Sí”, dijo sin titubear, un rotundo y sincero reconocimiento que dejó a más de uno sin palabras. (Fuente: Infobae)