El proyecto de reforma laboral que el presidente Javier Milei quiere aprobar en febrero en el Senado no solo establece cambios importantes en indemnizaciones, salarios y vacaciones, sino que también introduce modificaciones y reducciones en impuestos que alcanzan principalmente a empresas, propietarios de viviendas en alquiler, automóviles y servicios de telefonía, entre otros.

El dictamen de la Comisión de Trabajo del Senado sobre el proyecto de "Ley de Modernización Laboral" se divide en 26 títulos con 212 artículos y en la parte final del texto, en los títulos XXIV y XXV, el Gobierno incorporó una serie de cambios en el Impuesto a las Ganancias, una modificación en el IVA puntual para el agro y una quita de impuestos internos sobre seis rubros de bienes y servicios.

Ambos capítulos tendrán un lugar especial en la discusión política porque la recaudación de esos tributos se reparte entre la Nación y las Provincias. De aprobarse la ley (que también debe pasar por Diputados) se concretarían al menos seis cambios de los cuales cuatro serán sobre Ganancias.

Reforma laboral: los cambios en Ganancias y otros impuestos

Reforma laboral: los dos cambios en Ganancias para empresas y alquileres

Algunas de las modificaciones tributarias más importantes que plantea la reforma laboral se dan sobre el Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas. En primer lugar, el artículo 186 del proyecto se refiere la actualización de pérdidas y establece que los quebrantos generados en los ejercicios fiscales que iniciados partir del 1 de enero de 2025, inclusive, se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El mecanismo apunta a que las personas jurídicas puedan compensar mejor las pérdidas en un contexto de inflación. Actualmente, si una empresa perdió un millón de pesos en 2023 puede restar ese mismo monto en 2025, cuando ya representa menos. Para la actualización se tomará la variación del IPC "operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida".

Un importante segundo cambio en este tributo alcanza a los propietarios de casas y departamentos en alquiler. El artículo 188 incluye entre las exenciones "las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles con destino a casa habitación" para los ejercicios o años fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2026, Según el medio IProfesional, el beneficio alcanzará también a la venta de inmuebles, dado que el proyecto establece que "también se encuentra exento el resultado derivado de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, alcanzados por las disposiciones del artículo 99 de esta ley, que se enajenen o transfieran a partir del 1° de enero de 2026".

Reducción de alícuotas y una exención para plazos fijos: a quiénes alcanzarán

La tercera modificación tributaria que plantea el proyecto, también sobre Ganancias, se encuentra en el artículo 190 del dictamen que reduce las alícuotas para las "sociedades de capital" en las escalas más altas: las que pagan el 30% bajarían a 27% y las que tributan el 35% pasarían a 31,5%.

El cuarto cambio es otra exención, en este caso para los intereses de los depósitos en bancos. Actualmente, están eximidos los que se originan en "caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo en moneda nacional y los depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos del público", según el artículo 26 inciso h) de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

La modificación que plantea el capítulo impositivo de la reforma laboral es sutil: reemplaza en ese inciso la expresión "a plazo fijo en moneda nacional" por "a plazo fijo", con lo que incluye entre las exenciones los intereses por depósitos de esa modalidad hechos en dólares u otra divisa.

Autos, embarcaciones y telefonía sin impuestos internos: los otros cambios clave de la reforma laboral

Por otra parte, el proyecto plantea en su artículo 185 una exención de IVA para la provisión de energía eléctrica que sea utilizada en sistemas de riego destinados al sector agroindustrial, una modificación con la que el Gobierno intenta beneficiar al sector de la economía que más dólares genera.

Más amplio es el alcance del sexto cambio, que se plantea como el punto central del Título XXV sobre "Reducción de la carga tributaria". En al artículo 191 plantea eximir del impuesto interno a partir del mes siguiente de sancionada la ley a los servicios de telefonía celular, automóviles y embarcaciones, entre otros.

"Déjase sin efecto, a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, el impuesto previsto en la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley N° 24.674 y sus modificaciones, para los rubros de: los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves", establece el texto.

¿Por qué el capítulo impositivo genera ruido en el debate del Senado sobre la reforma laboral?

Estos cambios impositivos ya abrieron una polémica alrededor del tratamiento del proyecto en el Senado, que se suma a la discusión que ya generan los temas centrales de la "modernización laboral", la posibilidad de atar aumentos salariales a la productividad y el mayor peso de los acuerdos por empresa frente a las paritarias por sector o rubro.

Días atrás, el bloque Convicción Federal, donde tallan gobernadores peronistas alejados del kirchnerismo advirtió que la Constitución Nacional obliga a que las "leyes sobre contribuciones" se traten siempre primero en la Cámara de Diputados, por lo que el Senado no debería iniciar su debate.

El oficialismo le resta importancia al planteo porque tiene a favor el argumento de que no se crean nuevos impuestos, sino que los modifica, una lógica que el Senado aceptó en debates anteriores. Sin embargo, algunos gobernadores dejaron trascender su preocupación por el impacto de esas exenciones y cambios en las arcas de sus provincias.

Por caso, el Impuesto a las Ganancias es uno de los que más peso tiene en la coparticipación entre Nación y Provincias. En el Senado anticipan que algunos jefes provinciales pedirán "o cambios (en el proyecto) o una compensación" de la eventual caída en la recaudación de las provincias.