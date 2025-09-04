Las terminales automotrices vendieron más de 400.000 0 km en ocho meses

Las terminales automotrices retomaron su ritmo de actividad en agosto tras algunas paradas técnicas, y en los primeros ocho meses del año vendieron más de 400.000 autos.
En agosto, la producción nacional de vehículos alcanzó las 44.545 unidades, 20% más respecto de julio y 13,8 % por debajo del registro del mismo mes del 2024.
Además, las terminales exportaron 25.503 unidades, es decir, 39,9% más en su comparación con el mes precedente, y 22,1 % menos respecto del volumen que se contabilizó en agosto del año anterior.
Detalles
En ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 51.766 vehículos en agosto, 3,1% más comparado con el desempeño de julio, y 33,8 % por sobre los volúmenes de agosto del año pasado.
En agosto último. las terminales automotrices produjeron en 20 días hábiles de actividad un total de 44.545 unidades, lo que se tradujo en una suba de 20,0 % respecto al mes anterior y una baja del 13,8 % frente a agosto de 2024.
No obstante, en el acumulado enero-agosto, el sector continúa transitando por terreno positivo ya que alcanzó una producción de 332.135 unidades, registrando un alza del 6,2 % en comparación con el mismo período del año pasado.
En el pilar de exportaciones, se enviaron al exterior 25.503 vehículos durante agosto, lo que representó un crecimiento de 39,9 % respecto de julio y una baja de 22,1 % en la comparación interanual.
El saldo acumulado enero-agosto marca 173.382 unidades exportadas, es decir, un 7,7 % menos que en 2024.
Ritmo de actividad
“Superada la estacionalidad que condicionó el desempeño del mes pasado, tal como lo mencionamos en julio, la industria automotriz retomó el ritmo de actividad, mostrando en agosto una recuperación con crecimiento en las tres principales variables de producción, exportaciones y ventas mayoristas”, analizó Martín Zuppi, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
Dijo que “en el acumulado enero-agosto, el exportador es el único pilar con desempeño negativo en la comparación interanual. Por eso, desde el sector avanzamos en una agenda de trabajo que articula el sector público y el privado orientada a la mejora continua de la competitividad con foco en la reducción de la carga impositiva a nivel nacional, provincial y municipal siendo fundamental el compromiso de provincias y municipios”.
“Este es un factor clave para potenciar la competitividad sistémica de la industria”, dijo Zuppi, y agregó que al mismo tiempo “trabajamos junto a Cancillería en la ampliación del acceso a mercados internacionales, ya que la Argentina sigue contando con una limitada red de acuerdos de libre comercio, lo que restringe nuestras posibilidades frente a competidores de la región y del mundo en los mercados de interés donde todavía no logramos capitalizar oportunidades con un mejor acceso”.
En lo que respecta a ventas mayoristas, el informe indica que el sector comercializó a la red de concesionarios 51.766 unidades durante agosto, 3,1 % más se compara con las entregas de julio y 33,8% por arriba del volumen del mismo mes del año pasado.
En ocho meses, las empresas automotrices colocaron en las redes comerciales 400.953 unidades, lo que arroja un crecimiento de 71,6% respecto de las 233.711 unidades que se comercializaron entre enero y agosto de 2024. (NA)