En 2025 viajaron al exterior 43% más de argentinos y el déficit superó los US$ 4.000 millones

El turismo se consolidó como uno de los principales focos de salida de dólares de la economía argentina. El marcado aumento de los viajes al exterior por parte de residentes, combinado con una caída sostenida del turismo receptivo, derivó en un fuerte deterioro de la balanza turística, que c
De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, durante el año pasado 11,9 millones de argentinos viajaron fuera del país, lo que representó un salto interanual del 43,1%. En contraste, el ingreso de turistas extranjeros se redujo 14,3%, con 5,3 millones de arribos, profundizando el desequilibrio entre salidas y entradas.
El resultado fue un saldo turístico negativo de 6,6 millones de personas en todo 2025, casi tres veces superior al registrado el año anterior. Solo en diciembre, el rojo alcanzó los 3,9 millones de viajeros, reflejando la magnitud del fenómeno en el cierre del año.
En términos de divisas, el impacto fue aún más contundente. Un informe del Centro de Política Económica (CEPEC) detalló que el gasto de los turistas extranjeros creció apenas 3% interanual, hasta US$ 3.110 millones, mientras que el gasto de los argentinos en el exterior se disparó 39,2%, alcanzando los US$ 7.164 millones. De esta manera, el déficit del sector aumentó 90,7% en un solo año.
El turismo emisivo también mostró cambios relevantes en la estructura del gasto. El peso del alojamiento se redujo del 33,5% al 27,5%, mientras que las compras en el exterior y los paquetes turísticos ganaron protagonismo y pasaron a representar 17,6% cada uno del total. Este comportamiento se explica, en gran medida, por un escenario de tipo de cambio relativamente barato, que abarata los viajes organizados y estimula el consumo fuera del país.
Por el lado del turismo receptivo, la pérdida de competitividad cambiaria continuó limitando la llegada de visitantes extranjeros. A pesar de algunos repuntes estacionales, el flujo no logró consolidar una recuperación y cerró el año con una caída significativa, afectando directamente el ingreso de divisas.
El balance final encendió señales de alerta en la macroeconomía. Para el CEPEC, el crecimiento del turismo emisivo y la debilidad del receptivo “agravan las tensiones externas y refuerzan la presión sobre la cuenta corriente”, en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer las reservas del Banco Central.
A este escenario se suma un cambio institucional clave: tras más de 20 años de trabajo conjunto, la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, decidió no renovar el convenio con el INDEC para la elaboración de estadísticas sectoriales. Desde enero de 2026, habrá modificaciones en la forma y periodicidad de difusión de los datos.
No obstante, el organismo estadístico aseguró que mantendrá los principales indicadores disponibles y confirmó que las estadísticas basadas en los registros migratorios no sufrirán cambios. En cambio, se reformularán la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), lo que implicará ajustes en el calendario de publicaciones.