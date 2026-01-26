El dólar oficial comenzó la semana cotizando a $1460 para la venta

El dólar minorista en el Banco Nación avanzó $5 hasta los $1410 para la compra y $1460 para la venta. Mientras tanto, el dólar blue cotizó con un leve alza hasta los $1490. El dólar MEP se mantiene a $1.470,81 y el CCL cotiza a $1.516,21.
El dólar minorista en el Banco Nación avanzó $5 hasta los $1.410 para la compra y $1.460 para la venta. En el promedio minorista que reporta el BCRA, la divisa se ubicó en $1.409,21 para la compra y $1.459,88 para la venta.
Asimismo, el tipo de cambio mayorista subió $4,50 en la primera rueda de la semana y alcanzó los $1.437,50. Ya el viernes la cotización de referencia había avanzado $3,50, con lo cual encadena su segunda rueda de repunte.
Mientras tanto, el dólar blue cotizó con un leve alza hasta los $1.490. El dólar MEP se mantiene a $1.470,81 y el CCL cotiza a $1.516,21.
El dólar había comenzado el año con una tendencia alcista, que lo llevó a rozar los $1.495 en los primeros días de enero. Ese movimiento coincidió con la actualización de las bandas cambiarias, que elevó el techo un 2,5% en función del último dato de inflación, dejando atrás el esquema anterior de ajustes mensuales del 1%.
Sin embargo, en las últimas semanas el tipo de cambio revirtió la tendencia, mientras el Banco Central logró comprar cerca de u$s1.000 millones en el mercado oficial. Esa acumulación de reservas fue posible, según el mercado, por una mayor oferta de dólares, impulsada por la colocación de deuda privada, el ingreso de divisas del sector agroexportador y el sostenimiento de tasas de interés elevadas.
Hacia adelante, el propio Banco Central resaltó en presentaciones recientes el rol clave de la emisión de deuda corporativa para sostener la acumulación de reservas. Según estimaciones oficiales, aún restan alrededor de u$s3.200 millones por liquidarse en el mercado doméstico, a lo que se suman futuras emisiones provinciales destinadas a refinanciar vencimientos.
En ese marco, la autoridad monetaria avanzó la semana pasada en una flexibilización del acceso al mercado de cambios para determinadas empresas con obligaciones financieras, facilitando la liquidación de divisas al tipo de cambio oficial.
Otro factor que contribuyó a la baja del dólar fue el mayor ritmo de liquidación del agro, con ventas promedio de u$s90 millones diarios, frente a los u$s40 millones registrados en diciembre. A esto se suma un mercado de pesos todavía ajustado, con tasas elevadas que desalientan la demanda de dólares: la tasa mayorista de plazos fijos ronda el 37%, mientras que las Lecaps a 30 días rinden cerca del 36%.
En los hechos, el Gobierno volvió a estimular el carry trade, incentivando a los privados a vender dólares y posicionarse en instrumentos en pesos. A esta dinámica se sumó la oferta de divisas de los bonistas que cobraron cupones el 8 de enero y los cambiaron por pesos.