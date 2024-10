La furia de Colapinto tras la clasificación del GP de México: “Fue un desastre, el auto iba muy mal”

Franco Colapinto no tuvo el día que esperaba en la clasificación para el Gran Premio de México, donde quedó eliminado en la Q1 y partirá desde el 16° lugar en la carrera programada para este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez . Con un tiempo de 1:17.558, el piloto argentino se quedó a apenas 0.151 segundos de superar el corte, dejando atrás a competidores como Sergio Pérez y Oscar Piastri, quienes también sufrieron en esta sesión.

Visiblemente frustrado, Colapinto expresó su descontento con el rendimiento del FW46 en la rueda de prensa posterior a la clasificación. “El balance fue muy malo. No podía doblar el volante y ya empezaba a perder la parte trasera del auto. En un Fórmula 1, eso te hace muy lento. Tenía mucha sobre rotación en las curvas lentas, y era imposible controlarlo. En resumen, fue un desastre, el auto iba muy mal. Pero bueno, a pelear mañana”, afirmó el joven de 21 años.

Al hablar sobre sus expectativas para la carrera de 71 vueltas, el piloto no ocultó su malestar. “Veremos mañana”, fue su escueta respuesta. Colapinto subrayó la falta de agarre, revelando que comenzó a patinar desde la primera curva y que, en cada giro, se enfrentó a una falta de control que complicaba su desempeño. “No tuve grip atrás, el auto estaba patinando. En las curvas lentas, sobre rotaba y no podía controlar el volante sin perder el trasero. Muy mal...”, añadió, enfatizando su frustración.

Una de sus declaraciones más preocupantes fue: “Primero hay que solucionar el problema que tengo, porque si el auto va así en la carrera, no van a durar ni tres vueltas las gomas”. Esta afirmación refleja la gravedad de la situación y la urgencia de ajustes en el monoplaza.

Colapinto también mencionó que los cambios realizados en el auto no fueron efectivos. “Hicimos unos cambios que estaban completamente fuera de la ventana y el auto quedó muy mal. Es una lástima. En las sesiones de prácticas tuvimos un buen ritmo, pero ahora no sé qué podemos hacer con este balance. Así que veremos qué se puede hacer”, concluyó.

La carrera, que comenzará a las 17 horas de Argentina, se presenta como una oportunidad para que Colapinto intente recuperar terreno, a pesar de las dificultades que enfrenta con su monoplaza.