“La eliminatoria no está terminada”, afirmó el DT de Mineiro, Gabriel Milito

En la conferencia de prensa posterior al partido en el que el Atlético Mineiro goleó a River por 3 a 0 en la primera semifinal de la Copa Libertadores 2024, el entrenador argentino Gabriel Milito decidió ser precavido con sus declaraciones y dijo que “la diferencia de hoy no dice nada”.

El DT, que se encamina a jugar la primera final de un título internacional en su carrera, prefirió que tanto los jugadores como los hinchas no pierdan el foco de cara al partido de vuelta ante River, y argumentó saber “lo que es el Monumental y la mentalidad de Gallardo”.

Además, el entrenador de buen paso por el fútbol brasileño admitió tener la sensación de que su equipo todavía tiene mucho para mejorar, aunque entendió la alegría de los simpatizantes.

