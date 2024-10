River goleado en Brasil: Gallardo hizo autocrítica y habló de “jugar un partido perfecto”

River goleado en Brasil. El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, realizó una autocrítica luego de la abultada derrota por 3-0 contra Atlético Mineiro en Belo Horizonte, en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador no dudó en reconocer que "no salió absolutamente nada" de lo que habían trabajado durante la semana. Gallardo enfatizó la necesidad de un “partido perfecto” en la revancha en el Monumental para intentar revertir la situación.

“Fuimos un equipo que sufrió en todas las líneas”

El técnico explicó que su equipo no logró aplicar lo que había practicado: “Creo que no salió absolutamente nada de lo que practicamos o intentamos desarrollar durante la previa del partido. Cuando no fluye, es difícil hacer un análisis. Nada fluyó. Nada se manifestó de lo que habíamos pensado. Fuimos un equipo que sufrió en todas las líneas”. Esta reflexión deja claro el impacto que tuvo el rendimiento de su equipo, que se vio superado en todas las facetas del juego.

MARCELO GALLARDO, DT DE RIVER PLATE SOBRE LA DERROTA ANTE ATLÉTICO MINEIRO

Gallardo continuó analizando el desempeño de su equipo, señalando que el rival supo aprovechar las debilidades de River: “Cuando un equipo sufre en todas las líneas, con un rival de jerarquía... Bueno, la pagás caro como la pagamos hoy. Eso el rival lo vio y lo aprovechó. No hay mucho análisis”.

Estrategia y errores

En relación con la formación del equipo, Gallardo explicó su decisión de jugar con línea de cinco defensores y la inclusión inesperada de Nicolás Fonseca como mediocampista central. “Tratar de jugar mano a mano con los extremos de ellos por fuera. Por dentro jugaban con tres puntas”, detalló.

Sin embargo, su estrategia no dio los frutos esperados, y el técnico reconoció que “hubo desacoples del equipo y llegaron los goles”, lamentando que los tantos del rival fueron “muy fáciles que nos hicieron”.

“No fuimos el equipo duro que tendríamos que haber sido para resistir los ataques de ellos y dañarlos cuando recuperábamos la pelota”, añadió.

Mirando hacia el futuro

A pesar del golpe recibido, Gallardo se mostró esperanzado respecto a la revancha y la posibilidad de revertir el resultado. “Tendremos que resolver para, en la vuelta, jugar un partido perfecto en todas las líneas e intentar dar vuelta el resultado”, afirmó. Subrayó que “nada es imposible”, pero subrayó la urgencia de aprender de los errores cometidos.

El "Muñeco" enfatizó que el foco ahora debe ser en mejorar y preparar al equipo para la vuelta: “Vamos a jugar en nuestro estadio, con nuestra gente. Eso va a ser un plus. Tenemos que mejorar muchísimo para lo que viene”.

La autocrítica de Gallardo se extendió al reconocer que su equipo había dejado de ser el “equipo duro” que había sido hasta ese momento. “Veníamos siendo un equipo duro. Fallamos en eso. Éramos un equipo duro, sin tener la calidad futbolística que pretendemos”, concluyó.