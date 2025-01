FIFA y el video inédito de la atajada de Dibu Martínez ante a Kolo Muani en la final del Mundial

La atajada de Dibu Martínez en el Mundial. El arquero argentino fue uno de los máximos protagonistas de Qatar 2022: a más de dos años de aquella consagración en el estadio Lusail, desde la FIFA mostraron una imagen muy particular de la gran atajada a Randal Kolo Muani.

Como se recordará con la nitidez más impresionante, el "Dibu" tapó un mano a mano en la última jugada del partido y, antes de que el delantero pateara, todos los franceses que estaban en el banco de suplentes invadieron la cancha para festejar.

Sin embargo, la pierna izquierda del arquero de la Selección argentina evitó el triunfo agónico y la frustración invadió al plantel que finalmente terminó subcampeón.

Este domingo, la FIFA recordó aquella atajada y le sumó un plano aéreo en el que muestra toda la secuencia. La imagen muestra la ilusión seguida de frustración en el banco de suplentes durante la última jugada de la final del Mundial 2022.

Desde la entidad, aseguraron: “Cuando Martínez detuvo el remate y los festejos”.

“Siempre seré el tipo que falló un mano a mano en la final del Mundial. Así es la vida, incluso cuando termine mi carrera, la gente seguirá hablándome de ella. Obviamente, todavía estoy disgustado por este fracaso”, reveló Kolo Muani en febrero de 2024.

“La gente dice ‘se la podría haber dado a Kylian (Mbappé)’. Él nunca me ha vuelto a hablar de la acción. Y en aquel momento era imposible hacerlo. El fútbol no se juega a cámara lenta, sólo el VAR podría haberlo visto”, se defendió de las críticas. (Fuente: Infobe/Tn)

🇦🇷🛑 When Martinez stopped the shot and the celebrations! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/y7ijvRPn3c