Fernando Gago desmintió su llegada a Boca: "No me contactó nadie"

En la antesala del Clásico Tapatío ante Atlas, Fernando Gago, entrenador del Club Deportivo Chivas de Guadalajara, se pronunció sobre los rumores que lo vinculaban con una posible llegada a Boca Juniors. Durante una conferencia de prensa, el exfutbolista argentino dejó en claro que nunca recibió un contacto de ningún club interesado en sus servicios.

"No me contactó nadie. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Se generó un rumor muy fuerte y la verdad que no ha pasado, ni conmigo ni con gente de mi entorno", afirmó Gago, desestimando así las especulaciones que han circulado en los medios.

El técnico también confirmó su compromiso con el Rebaño Sagrado, asegurando que tiene contrato con el club y que no ha recibido ninguna oferta para cambiar de aires. "Yo tengo contrato con el club, no tuve ningún ofrecimiento de nada", añadió.

Sin embargo, Gago fue claro al mencionar que su futuro en el equipo dependerá de los resultados deportivos. "Todo puede pasar en el fútbol. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede ser que yo no esté más; puede ser que esté siete años acá. Yo siempre vivo el hoy", explicó el entrenador.

Desde la renuncia de Diego Martínez , Gago había sido uno de los nombres que sonó con fuerza para reemplazar al técnico de Boca, junto con Guillermo Barros Schelotto. Tras el descarte de este último, muchos especulaban que el ex-volante central asumiría el mando del Xeneize, incluso mencionando que el partido ante Atlas podría ser el último de Gago al frente de Chivas .

Sin embargo, la dirigencia del conjunto mexicano expresó su satisfacción con el trabajo de Gago y se rumorea que le habrían ofrecido una extensión de contrato. A pesar de las especulaciones sobre un posible regreso a Boca, Gago ahora debe decidir su futuro.