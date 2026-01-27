 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Yamila Acedo, la intendenta bombera que combatió un incendio en Alcaraz

Yamila Acedo, intendenta de Alcaraz y bombera voluntaria, se unió a los Bomberos Voluntarios de Bovril para combatir un incendio en Colonia Carrasco. Su dedicación a su comunidad no tiene límites.

27 de Enero de 2026
Yamila Acedo, intendenta de Alcaraz.
Yamila Acedo, intendenta de Alcaraz. Foto: Entre Ríos Ahora.

Yamila Acedo, la primera intendenta mujer de Alcaraz, localidad ubicada a 104 kilómetros de Paraná, demostró una vez más su compromiso con su comunidad al unirse al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bovril para combatir un incendio en la zona de Colonia Carrasco. Este lunes por la noche, Acedo, que además de jefa comunal es bombera voluntaria, acudió al lugar para brindar su apoyo en la lucha contra el fuego, una tarea que realiza con humildad y sin buscar protagonismo.

 

“Soy del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios hace unos años. Y sí, estuve anoche (por el lunes) acompañando a mis colegas”, comentó Acedo a Entre Ríos Ahora al ser consultada sobre su participación en la emergencia. A pesar de su rol como intendenta, Acedo ha preferido mantener un perfil bajo en relación a su tarea como bombera, explicando que, aunque es sabido en la localidad que forma parte del cuerpo activo, no busca hacer pública su labor.

 

“Siempre preferí y me mantuve de perfil bajo o no me gustó que se publicara porque no es la idea. Sí estoy para hacer, ayudar, acompañar y colaborar con un granito más de arena a mi pueblo y a las localidades vecinas o a quien lo necesite como una ciudadana más”, agregó.

 

Yamila Acedo. Foto: Entre Ríos Ahora.

 

El compromiso de Yamila Acedo con su comunidad

 

Yamila Acedo asumió el cargo de intendenta de Alcaraz el 10 de diciembre de 2023, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el municipio. En su campaña, se comprometió a trabajar de manera honesta y transparente, siempre con la premisa de no prometer lo que no podría cumplir. “Para mí, personalmente, es un desafío inmenso. Siempre mi campaña fue no prometer, no mentirle a la gente, mostrar lo que somos, un grupo de personas a las que nos gusta trabajar, que nos interesa el pueblo y vamos a hacer siempre todo lo que esté a nuestro alcance”, expresó al momento de asumir el cargo.

 

Antes de convertirse en intendenta, Acedo tuvo una destacada trayectoria como docente en la Escuela Tratado de Alcaraz y estuvo a cargo del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Alcaraz durante ocho años. Durante ese tiempo, Acedo mantuvo un contacto cercano con la comunidad, lo que la motivó a postularse para el cargo de intendenta. “Vengo trabajando hace 8 años. Estoy frente de Desarrollo Social. Todo el tiempo en contacto con la gente, con empleados del Municipio, y fueron ellos los que me impulsaron a lanzarme. No fue fácil la decisión: yo tengo mi profesión, me encanta dar clase, soy docente en el colegio del pueblo, y tener que decidir estar frente al pueblo o seguir frente al aula no fue fácil”, relató Acedo antes de asumir la intendencia.

 

La combinación de su rol como intendenta y bombera refleja el profundo compromiso de Yamila Acedo con el bienestar de su comunidad. Su trabajo no solo se limita a la administración del municipio, sino que también incluye una dedicación activa a la seguridad y protección de la población. En cada emergencia, Acedo no duda en dejar su despacho para tomar su equipo de bombera y salir al campo de batalla junto a sus colegas. Esta actitud solidaria y su capacidad para liderar desde el ejemplo la han convertido en un referente para los habitantes de Alcaraz y las localidades vecinas.

Intendenta bombera Entrerriana Yamila Acedo
