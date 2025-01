Trágico choque en ruta 168: "La camioneta se llevó puesto todo y no frenó”

Trágico choque en ruta 168. Miguel Ángel Carrizo, uno de los árbitros que sobrevivió al trágico accidente en la Ruta Nacional 168, compartió los detalles del impacto que dejó una víctima fatal y tres heridos graves. El accidente ocurrió en la madrugada del viernes, a la altura de La Guardia, cuando Carrizo y sus compañeros regresaban a Santa Fe después de una jornada de trabajo.

Pescadores hallaron el cuerpo de Diego Komeniek

"Volvíamos a Santa Fe, después de dirigir, éramos cuatro personas que fuimos a ganar nuestro peso como cada partido", relató Carrizo, quien viajaba en bicicleta. Detrás de él, iban en motocicleta Antonella Álamo, Brenda Espinoza y Diego Armando Kominek, cuando fueron impactados violentamente por una camioneta.

Diego resultó víctima fatal del choque, tras caer al agua producto del golpe y su cuerpo fue hallado casi ocho horas después por un grupo de pescadores. "Cuando alumbro hacia al agua, junto a unos chicos que se detuvieron a ayudar, vimos su cuerpo flotando", describió con crudeza Carrizo. Tanto Antonella como Brenda, continúan internadas en el Hospital Cullen, con evolución favorable.

El momento en que hallaron el cuerpo de Diego Komeniek

"La camioneta no atinó a frenar"

Según el testimonio de Carrizo, el conductor de la camioneta blanca, modelo Toyota Hilux, no frenó y los arrastró por la calzada. "No se bajó en ningún momento para ayudarnos. Me cuesta mucho recordar ver cómo se llevaba puesto todo. En ningún momento atinó a frenar", señaló Carrizo ante este medio.

Carrizo detalló las lesiones sufridas: cortes profundos en la cabeza y brazos, quemaduras y raspones en la espalda y dificultades para moverse. Miguel Ángel abrió las puertas de su casa a este medio en silla de ruedas, donde continuará rehabilitándose, hasta recuperar su movilidad.

Sobre Diego Kominek, casi entre lágrimas, Miguel Ángel dijo: "Lo recordaré cómo un mejor amigo, como una persona que me aconsejaba y que bromeaba junto a mí. Va a ser un ángel más que nos va a proteger". (Fuente: Aire de Santa Fe)