Hallaron el cuerpo del hombre que cayó al río tras accidente en ruta 168

Hallaron el cuerpo de Diego Kominek, el árbitro desaparecido tras el accidente en la Ruta Nacional 168. El hombre que estaba siendo buscado tras un accidente ocurrido esta madrugada en la Ruta Nacional 168, fue hallado por pescadores que se sumaron a la búsqueda, confimró Elonce.

Kominek, árbitro de fútbol, viajaba junto a tres colegas tras haber trabajado en una liga de fútbol amateur en San José del Rincón. Durante el trayecto hacia Santa Fe, el grupo sufrió un grave accidente cuando la moto en la que viajaba Kominek fue embestida por una camioneta. Tras el impacto, el árbitro cayó al agua en uno de los aliviadores de la ruta, cerca del puente aliviador de La Guardia.

Accidente Ruta 168

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 a.m. de este viernes. Tras el siniestro, dos mujeres y un hombre fueron trasladados al hospital José María Cullen, mientras que Kominek permaneció desaparecido en el agua.

Elonce estuvo presente en el momento en que se halló el cuerpo de Kominek. El operativo de búsqueda contó con la participación de buzos tácticos y pescadores locales. Gabriel Leiva, uno de los pescadores que participó en la búsqueda, comentó: "La mamá y el hermano nos pedían que lo ayudemos a buscar y por eso comenzamos con una malla. Lo encontramos enseguida, sentimos peso y ahí vimos que se trataba del hombre".

Leiva también destacó la falta de iluminación en la zona: "De noche no se ve nada, no hay una luz. Hace poco tiempo, unas nenas también fueron atropelladas en el lugar. No hay luz, no se ve nada y tampoco cortan el pasto", sumó.