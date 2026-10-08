Peña de Boca de Cerrito se desligó de presunta estafa con la venta de entradas para la despedida de Messi

La Asociación Civil Peña Cerrito Azul y Oro, difundió un comunicado para deslindar responsabilidades ante una presunta estafa vinculada con la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, que tuvo lugar el pasado martes. La aclaración se conoció luego de las denuncias difundidas por Elonce y de las consultas recibidas por la institución sobre su posible participación en las operaciones.

A través de un documento firmado por su Comisión Directiva, la agrupación vinculada a simpatizantes de Boca Juniors aseguró que no tuvo intervención en las actividades comerciales que se promocionaron en la zona y negó cualquier relación institucional con quienes las llevaron adelante.

“Nuestra institución no tiene ningún tipo de participación, organización, vínculo ni responsabilidad en la venta de entradas, viajes o paquetes que se han estado promocionando en la zona”, expresó la entidad en su comunicado.

En otro tramo del documento, la institución hizo referencia a la situación que atravesaron vecinos de Cerrito a raíz de los hechos denunciados y manifestó su preocupación por lo ocurrido.

“Si bien lamentamos el mal momento y la situación que les ha tocado atravesar a vecinos de nuestra localidad, aclaramos de manera categórica que él (por Alejandro Franco) no forma parte de la comisión directiva de la Peña”, señaló el comunicado.

La agrupación también sostuvo que esa persona “no posee ningún tipo de autorización para utilizar nuestra denominación y no nos representa en absolutamente ninguna gestión, cobro o negociación”.

De esta manera, la Comisión Directiva buscó diferenciar las actividades oficiales de la institución de las operaciones atribuidas a terceros, ante las consultas y publicaciones relacionadas con las presuntas irregularidades.

Advirtieron que no realizan ventas ni actividades oficiales

La Peña Cerrito Azul y Oro informó que actualmente no desarrolla actividades institucionales ni organiza eventos o ventas de ninguna índole.

“Quien utilice el nombre ‘Cerrito Azul y Oro’ para estos fines lo hace por exclusiva cuenta propia, sin aval alguno y de manera indebida”, remarcó la entidad.

Además, advirtió que el uso de su denominación podría aprovechar el reconocimiento que la agrupación tiene dentro de la comunidad, por lo que solicitó a los vecinos extremar las precauciones ante ofrecimientos realizados en su nombre.

En el cierre del comunicado, la Comisión Directiva manifestó que su intención fue evitar quedar involucrada en responsabilidades jurídicas ajenas y resguardar la trayectoria institucional.

“Instamos a los vecinos a tomar precaución ante estas situaciones”, concluyó la Peña Cerrito Azul y Oro, al tiempo que agradeció a los medios locales por la difusión de su aclaración.

La denuncia que originó la aclaración

El comunicado se produjo después de que Elonce publicara, el testimonio de Alejandro Franco, quien relató que había organizado un viaje para aproximadamente 80 personas de Entre Ríos y Santa Fe con el objetivo de presenciar la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Franco explicó que había adquirido entradas en Buenos Aires y que posteriormente detectó irregularidades que lo llevaron a concluir que eran falsas. Ante esa situación, suspendió el traslado y aseguró que presentó una denuncia judicial.

El organizador estimó que el dinero comprometido rondaba los 30 millones de pesos y manifestó su intención de devolver los importes a quienes habían contratado los paquetes. Durante la entrevista, se había presentado como vinculado a la peña de Cerrito, relación institucional que ahora fue rechazada por la Comisión Directiva.