Muerte de bebés en Córdoba: “Le reventaron el corazón”, dijo una madre

Este martes se llevó a cabo la sexta jornada del juicio por la muerte de varios bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. Continúan las declaraciones de los testigos, entre ellos los familiares de las víctimas. En esta ocasión, fue el turno de Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, madre y padre de Francisco, uno de los primeros bebés fallecidos en el nosocomio provincial, el 18 de marzo de 2022.

Ese día, a las 11:46, Vanessa Cáceres dio a luz a Francisco Calderón mediante cesárea. Según las acusaciones, la enfermera Brenda Agüero trasladó al bebé al área de Recepción del Centro Obstétrico, donde le habría administrado dosis de potasio u otras sustancias incompatibles con la vida. El pequeño falleció esa misma noche.

Francisco es uno de los 13 casos por los que se acusa a Agüero. De estos, cinco bebés murieron y ocho sobrevivieron.

La declaración de Vanessa Cáceres

Entre lágrimas y con la presencia de Brenda Agüero en la sala, Vanessa relató cómo vivió la internación de su hijo en el Materno Neonatal y los meses que siguieron.

Contó que tuvo que internarse un día antes del parto, el 17 de marzo, y que había gestionado el trámite para ligarse las trompas. Francisco nació el 18 de marzo, pero fue trasladado a otra sala debido a que ella seguía en cirugía.

Al cabo de una hora y media, recordó, una doctora le informó que su hijo había sido llevado a terapia intensiva debido a una arritmia. Vanessa expresó su sorpresa por la falta de un cardiólogo de turno en ese momento y recordó cómo encontró a su hijo intubado al ser llevada junto a su marido.

Mencionó al doctor Sergio Lynch, quien se mostró “muy conmocionado”, y luego relató que una cardióloga le preguntó si tenía adicciones, informándole que el corazón de Francisco estaba "destruido" y que no entendían qué había sucedido.

Antes de la muerte de su hijo, le preguntaron si quería que se realizara una autopsia, a lo que ella se negó. “Siempre tuve la esperanza de que se salvaría. El doctor Lynch se apoyó en la puerta y dijo que tenía otro paro”, recordó Vanessa, visiblemente afectada.

La madre relató que pasó la noche escuchando a otros bebés llorar y que, al día siguiente, tuvo que regresar a casa y explicarle a su hija que su hermanito no estaría. “Nunca imaginamos que algo tan siniestro pudiera ocurrir. Pensamos que fue una fatalidad”, confesó.

Al enterarse de la investigación en curso sobre las muertes de bebés, que comenzó a finales de mayo y principios de junio, Vanessa relató el impacto que tuvo al escuchar al doctor Nayi mencionar que las muertes comenzaron el 18 de marzo. “Se nos cayó el mundo. Mi hija gritó ‘¡Lo mataron!’. Decidimos luchar por justicia, no me voy a convertir en asesina”, expresó con firmeza.

El 19 de agosto, Vanessa y su esposo fueron recibidos por el gobernador Juan Schiaretti, el mismo día en que Brenda Agüero fue detenida. "Fue como una película de terror en carne viva", aseguró Vanessa, añadiendo que el gobernador, aparentemente, no estaba al tanto de la situación y se mostró sorprendido por lo que le contaron, aunque les dejaron solas a las madres.

La madre también relató que la "ranita" de Francisco le fue entregada con una mancha de sangre, mientras que la parte superior de la prenda nunca le fue entregada.

Durante su declaración, Vanessa dirigió sus palabras al ministro de Salud, Diego Cardozo, quien había afirmado desconocer los casos, a pesar de que las investigaciones se habían iniciado antes. "Le pido al jurado popular que tenga algo de humanidad. En esta causa ha faltado humanidad. Nos tomaron por estúpidas, por ignorantes", expresó con indignación.

Tras su testimonio, Vanessa, en una rueda de prensa, aseguró no reconocer a Brenda Agüero y afirmó que a su hijo "le reventaron el corazón". Además, manifestó que no cree a ninguno de los funcionarios responsables por lo ocurrido en el Neonatal, incluidos el gobernador Schiaretti: “Si el gobernador no estaba al tanto de lo que ocurría en el área de salud, no estaba cumpliendo bien su rol”, concluyó. (Con información de CBA24)