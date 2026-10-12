La Feria Provincial del Libro cerró con miles de visitantes y destacados autores nacionales

La segunda edición de la Feria Provincial del Libro finalizó este domingo 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Concordia, luego de tres jornadas que convocaron a miles de visitantes. El encuentro, organizado por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, reunió a más de 100 editoriales y ofreció actividades literarias, culturales y artísticas con entrada libre y gratuita.

Bajo el lema “Entre Ríos se conecta con su fuerza original”, la feria contó con la participación de editoriales de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Uruguay. Además, recibió a escritores de reconocimiento nacional, entre ellos Selva Almada, Juan Sasturain, Miguel Rep y Alejandra Kamiya.

La programación incluyó presentaciones de libros, conversatorios, talleres, espectáculos musicales, funciones teatrales y propuestas destinadas a las infancias. Durante los tres días, el público pudo recorrer los stands y participar de las distintas actividades.

Una jornada de cierre con literatura y música

El domingo comenzó con “Las lecturas de Oscar”, una experiencia de escucha literaria inmersiva realizada en el Bibliopatio. También se presentó el Ensamble La Chamarra, perteneciente al Programa de Orquestas Infanto Juveniles de Entre Ríos, y se desarrolló una suelta de libros.

Durante la tarde funcionaron la Biblioteca Móvil y el Museo Interactivo Costa Ciencia. Además, se presentó la obra de títeres “Así nació Concordia” y actuó el Conjunto Musical Armonía Imperial.

Entre las actividades literarias se destacó la presentación de “Horizonte de sucesos”, de Mariana Bolzán, novela ganadora del Premio Fray Mocho. También se realizó un homenaje al escritor Jorge Enrique Martí, a cien años de su nacimiento, con la participación de Roberto Romani y Matías Armándola.

El cierre de los conversatorios estuvo a cargo de Juan Sasturain, quien compartió una charla con Oscar Londero. La despedida artística incluyó el Festi Cuac! y un recital de la banda concordiense Maniquí.

La participación de reconocidos escritores

El sábado, la escritora entrerriana Selva Almada protagonizó el conversatorio inaugural. La jornada también contó con la presentación del dibujante Miguel Rep y el espectáculo de literatura y música “El Enriedo”, junto a Rusi Millán Pastori.

Por su parte, el viernes estuvo especialmente dedicado a las infancias, con la participación de más de mil estudiantes de Concordia y localidades cercanas en talleres, lecturas y espectáculos.

Ese mismo día, el periodista Daniel Enz presentó su libro “Las torturas del convento” ante más de un centenar de asistentes. También se desarrolló un conversatorio con Alejandra Kamiya y Clara Chauvín, mientras que la jornada concluyó con la obra teatral “¡Afuera!”.

Participación institucional y apoyo a las bibliotecas

La feria contó con el acompañamiento de la Delegación Argentina de Salto Grande y el apoyo de las cámaras legislativas provinciales, entre otras instituciones.

Durante la apertura, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, recorrió los stands y entregó una donación de más de 100 libros de la Editorial Caleta Olivia a las bibliotecas populares de Concordia.

También participaron el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello, y el intendente Francisco Azcué, junto a otras autoridades y representantes culturales.

La segunda edición concluyó con una importante convocatoria de público y una programación que reunió a escritores, editoriales, artistas y lectores de distintas edades.