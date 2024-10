"Fue un renacimiento": habló el estudiante que sobrevivió a una caída de seis pisos en Bariloche

Thiago, un estudiante de 17 años de Rosario, habló sobre su recuperación tras caer del sexto piso de un hotel en Bariloche. Luego de 21 días de internación, el joven recibió el alta médica y se encuentra en su casa, junto a familiares y amigos. "Fue un renacimiento", afirmó, agradeciendo al equipo médico que lo atendió desde el primer momento.

La caída ocurrió el 28 de agosto, y Thiago fue trasladado en vuelo al Sanatorio Parque, de Rosario, donde estuvo hasta el 19 de septiembre. Aunque ahora utiliza yeso y está en silla de ruedas, se ha mantenido activo, disfrutando de salidas al parque y participando en un festival escolar el fin de semana, donde fue ovacionado por sus amigos y compañeros de banda.

Thiago relató que el día del accidente había llovido. “No recuerdo bien lo que estaba haciendo, solo que me asomé por la ventana para pasarle algo a un compañero”, explicó. Aclaró que no había consumido alcohol ni drogas, y reconoció que fue un error no haber pensado con más cuidado. “Al caer, mi mente se bloqueó. Un día desperté internado y no entendía lo que había pasado”, agregó.

El momento más emotivo de su despertar fue ver a su madre a su lado. “Estaba muy sensible y no pude evitar llorar”, recordó.

Sobre su recuperación, Thiago la describió como "un milagro" y expresó su gratitud hacia el personal médico. “La rapidez de la recuperación es increíble. Estoy eternamente agradecido por su dedicación; sin ellos no estaría aquí”, afirmó.

También agradeció a sus amigos y a la comunidad que lo apoyó: “No tengo palabras para expresar mi gratitud. La mejor manera de demostrarlo es salir adelante”.

Finalmente, recomendó a quienes planeen viajar a Bariloche que lo hagan con precaución. “Es importante pensar bien las cosas antes de actuar. Disfruten, pero cuídense. La vida es lo más importante”, concluyó Thiago. (Rosario 3)