Recibió el alta el estudiante que cayó desde el sexto piso de un hotel en Bariloche

Thiago, el estudiante rosarino que cayó del sexto piso de un hotel en Bariloche, recibió el alta este jueves. Llevaba más de 20 días internado en un sanatorio privado y fue operado en varias oportunidades, debido a las lesiones que sufrió.

El momento de su salida del centro asistencial, quedó registrado y lo se puede ver encapuchado y con sus piernas vendadas.

Ahora deberá continuar con su recuperación con una nueva etapa de su tratamiento en internación domiciliaria.

🔴 THIAGO, EL CHICO ACCIDENTADO EN BARILOCHE, RECIBIÓ EL ALTA MÉDICA Luego de complejas cirugías, el rosarino continuará con internación domiciliaria#eltrestv pic.twitter.com/qJ2ytoVivZ — elTresTV (@elTresTV) September 19, 2024

El estudiante debió someterse a varias cirugías en sus piernas y algunas de reconstrucción facial.

Rosario 3

“Una boludez de adolescente”

Al referirse a la caída, ocurrida el 28 de agosto cuando estaba de viaje de egresados en Bariloche, Thiago expresó mediante un posteo en sus redes sociales: “Fue una boludez adolescente lo que hice y lo hice sin pensarlo ya que ni siquiera recuerdo los momentos antes del accidente”.

También agradeció “a toda la gente que rezó, rogó, mandó sus fuerzas y su aguante para mi pronta recuperación y que me pone más que feliz poder decir que estoy vivo y que no fue para peor. Lo importante es que milagrosamente estoy bien y no pasó a peores. Muchas gracias a vos por todas las fuerzas y bendiciones que recibí. Abrazo enorme”.

El accidente se produjo por la madrugada cuando el joven regresaba de bailar de la discoteca Grisú. En ese momento, intentó pasarle una hamburguesa a unas jóvenes de la habitación contigua, a través de la ventana y cayó a un patio interno del hotel.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Privado Regional de Bariloche y cuando se encontraba en condiciones, lo trasladaron a la ciudad de Rosario.