Estudiante accidentado en Bariloche: se conocieron las múltiples lesiones que sufrió

El estudiante rosarino de 17 años, Thiago Benjamín Chaparro, quien cayó desde el sexto piso de un hotel en Bariloche durante su viaje de egresados, arribó en el mediodía de este lunes a la ciudad de Rosario en un avión sanitario y fue trasladado al Sanatorio Parque, donde indicaron que se encuentra con pronóstico reservado con múltiples fracturas, contusiones y lesiones.

El parte médico difundido por el Sanatorio Parque en la tarde de este lunes señaló que el paciente "se encontraba lúcido y con asistencia respiratoria mecánica a través de una traqueotomía, debido a la gravedad de sus lesiones".

"El joven presenta múltiples fracturas faciales, contusiones pulmonares, fracturas en ambas rótulas y una lesión significativa en su pie izquierdo. Desde su ingreso, se encuentra bajo monitoreo constante y se han realizado los estudios pertinentes para evaluar el alcance completo de sus lesiones", destaca el comunicado.

Es por eso que Thiago es atendido por un equipo médico multidisciplinario, "compuesto por especialistas en cirugía maxilofacial, traumatología, y cuidados intensivos", que trabajan en "la planificación de su tratamiento y en la evaluación de las opciones quirúrgicas más adecuadas para su caso".

Y remarcaron que "el pronóstico del paciente es reservado y se continúa con su estabilización para definir los próximos pasos en su manejo médico y quirúrgico".

El accidente

El adolescente sufrió el accidente el pasado miércoles, poco antes de las 6 de la mañana. En circunstancias que se investigan, el adolescente cayó desde el sexto piso del hotel Interlaken, ubicado en la esquina de Vicealmirante O´Connor y Palacios, a cinco cuadras del Centro Cívico de San Carlos de Bariloche.

Inicialmente, el parte médico señalaba que el chico sufrió un traumatismo facial y fracturas en las extremidades inferiores. En declaraciones a medios de Bariloche, el fiscal a cargo de investigar el caso, Martín Lozada, precisó que “los estudiantes habían regresado de bailar de la discoteca Grisú. Este joven se encontraba junto a otros tres compañeros en el interior de una habitación cuando empezaron a jugar, arrojando hamburguesas por la ventana”. Sostuvo que "la caída fue a las 5.50 y el joven cayó a un patio interno del hotel desde el sexto piso".

Fue derivado en primera instancia al Hospital Privado Regional, donde quedó internado en la sala de terapia intensiva. Su evolución fue satisfactoria y este lunes fue trasladado a Rosario.

El fiscal Lozada detalló que Thiago fue atendido en el lugar del accidente, donde "estaba lúcido y consciente. Incluso intentó sentarse por sus propios medios, lo que es un buen signo. Fue derivado al HPR y fue intervenido por médicos".

Describió la presunta mecánica del accidente: "Salió por la ventana, se paró en un descanso exterior para tirar una hamburguesa, y cayó al patio interno". El investigador rionegrino sostuvo que los peritos buscan establecer si el joven intentó agarrarse de algo para amortiguar la caída.

“Volvió a nacer”

Mónica, la abuela materna del joven de 17 años, dijo que su nieto está fuera de peligro. “Está vivo, no podemos pedir más”, agradeció. La premonición de su bisabuelo la noche del accidente y el recuerdo de “un chico bueno, que cocina bien y toca la guitarra”

Contaron que no corre riesgo de vida y que le sacaron el respirador, mientas continúa internado en el sanatorio Parque. “Recuerda todo lo que pasó, siempre estuvo lúcido. Para nosotros volvió a nacer, esto es un gran milagro”, dijo Mónica, su abuela materna, en El Tres.

Conmocionada por todo lo sucedido, la mujer expresó que “Thiago está fuera de peligro” y le agradeció a toda la gente que rezó por su nieto. “Le sacaron el respirador, ahora empiezan las cirugías y la rehabilitación pero no corre peligro su vida”, tranquilizó.

El joven se precipitó desde el sexto piso de un hotel en Bariloche en la mañana del miércoles 28 de septiembre. Fue trasladado al Hospital Privado Regional de la ciudad rionegrina, donde permaneció en terapia intensiva hasta el lunes de esta semana, cuando fue derivado a Rosario en un avión. Ahora continúa internado en el sanatorio Parque, acompañado por sus padres.

“Ahora viene la parte larga, la de las rehabilitaciones, pero está vivo y no podemos pedir más. Es un chico fuerte, hace gimnasia, no sale solo, no va a los boliches, él solo sale a cantar porque tiene su banda, va al conservatorio a practicar con sus compañeros de música, ayuda en su casa”, lo describió su abuela, emocionada hasta las lágrimas.

Para Mónica, quien todavía no pudo ir a visitar a Thiago al sanatorio porque sigue en cuidados intensivos solo con sus padres, lo que le pasó al joven de 17 años es un accidente que le podría haber ocurrido a cualquiera. “Es un gran hijo y un gran nieto, tiene sus locuras de adolescente. Cuando pueda hablar les contará cómo fue y cómo se siente. Es un nene bueno, para nosotros sigue siendo Thiaguito”, agregó la mujer.

Un “mal presentimiento”

Coco y Catalina, los bisabuelos de Thiago, también expresaron su alegría por la recuperación del chico. “Le pedí tanto a Dios que un ángel lo sostuvo. Estoy contento porque está bien, el mundo se enteró de esto y hasta de Israel estaban orando por él”, dijo el hombre y contó que la noche del accidente tuvo un mal presentimiento. “La noche esa no dormí, parecía que algo había pasado. Lo estaba presintiendo, cerraba los ojos para dormir y no podía”, aseguró.

Los padres del adolescente, según contó la bisabuela, se enteraron de que había caído de un sexto piso y de la gravedad del hecho cuando estaban en el aeropuerto esperando abordar el avión que los llevó a Bariloche. Las hermanas de Thiago, Victoria de 10 años y Paulina de 4, se quedaron en Rosario con su abuela y los bisabuelos.

“Ellas son sus dos tesoros. Thiago está mucho en nuestra casa, lleva a una hermana a la escuela y después se queda. Se pone a cocinar, hace una salsa espectacular y papas fritas. Ahora esperamos verlo bien”, dijo Catalina.