Escapó de una comisaría y se escondió en el techo de un panteón

Un preso que se había fugado de la comisaría de la localidad santafesina de Pilar (en el departamento Las Colonias), fue hallado escondido sobre el techo de un panteón en el cementerio de San Jerónimo Norte, donde se autolesionó para evitar volver a la cárcel.

El hombre, de 55 años, estaba detenido en la Seccional 6ª de Pilar acusado en una causa por microtráfico de estupefacientes y ahora se encuentra en muy grave estado internado en un hospital de la capital provincial.

Según se informó, había escapado de la dependencia policial el pasado domingo y la fuga y su posterior recaptura presentaron aristas cinematográficas. Según la reconstrucción del hecho, el recluso salió de la comisaría a través de una ventana y de inmediato se robó una camioneta de la comuna.

Por una mala maniobra en el apuro, el vehículo se introdujo en una cuneta y debió continuar la fuga a pie. Desde entonces era buscado por la policía en la región, en particular en San Jerónimo Norte, localidad en la que tenía domicilio.

Al parecer, el hombre se refugió en el cementerio de esa localidad y desde allí habría intentado pedir ayuda a una expareja. Lo cierto es que el operativo policial de búsqueda tuvo resultados positivos ayer miércoles, cuando fue hallado escondido en el techo de un panteón. Al verse rodeado por la policía, el hombre se autolesionó.

Los efectivos policiales, con la ayuda de los Bomberos Voluntarios de San Jerónimo Norte, lograron acceder al lugar y reducir a Maciel, quien fue trasladado al Hospital José María Cullen de Santa Fe.

El prófugo llegó al nosocomio en grave estado, pero los médicos lograron compensarlo y ahora permanece internado en la sala de cuidados intensivos. La novedad sobre la recaptura de Maciel y el estado de salud del hombre fue notificada a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.