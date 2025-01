Elonce desde Paso de los Libres: “Es rapidísimo el cruce a Brasil”

Elonce dio cuenta del movimiento en el nuevo cruce fronterizo entre Paso de los Libres y Uruguayana a través de la periodista Silvina Oviedo, quien contó cómo es la situación para cruzar al país vecino. “Es rapidísimo el cruce a Brasil”, reveló y repasó algunos requisitos y recomendaciones para quienes viajan hasta sus playas.

Largas filas de argentinos que viajan hacia Brasil.-

“No hay demoras para cruzar a Brasil porque, este año, en el centro de frontera se organizaron para recibir a los turistas con 16 puestos de Migraciones”, aseguró la comunicadora al remarcar: “Ya no es necesario ni bajar del vehículo y es un beneficio, a partir de este año, porque no se demora más de diez minutos. Oviedo comparó la situación en relación a años anteriores donde la fila para pasar al país vecino tardaba mucho tiempo y

“Es rapidísimo el cruce a Brasil”

“En diciembre, estuvo bastante tranquilo y hubo días intensos por el cruce de hasta 24.000 turistas por día en el paso fronterizo y, ayer, pasaron 15.000 turistas”, reveló Oviedo. En ese sentido, ponderó que “el centro de frontera se preparó para recibir a aproximadamente 40% más de turistas en relación al año pasado porque se espera que, en toda la temporada, alrededor de tres millones de turistas pasen por el paso fronterizo”.

Y agregó: “Del lado de Brasil demora un poco más el trámite porque son dos o tres casillas de Migraciones y la espera se extiende por tres o cuatro horas, dependiendo del tráfico vehicular en el recambio turístico”.

Largas filas del lado brasileño. Una imagen de las 6 de este jueves.-

“Del lado argentino no hay demoras porque, de hecho, ayer al mediodía cuando estuvo colapsado de turistas, la demora máxima fue de 20 minutos”, remarcó la periodista de Paso de Los Libres.

Requisitos y recomendaciones

En la oportunidad, Oviedo aclaró que “es necesario el DNI vigente para pasar a Brasil porque el 90% de los que regresan, porque no pueden cruzar al país vecino, es porque tienen el documento vencido”.

Largas filas de turistas en Paso de los Libres y demoras en Migraciones de Brasil

Es casi una obviedad el requerimiento del DNI o el pasaporte para cruzar la frontera. Pero no está de más repasar algunos tips cuando se viaja con menores de edad. Si no están presentes uno o ambas personas que compartan la patria potestad, es necesario un permiso para salir del país, que debe ser gestionado ante escribano público. También es necesario —en caso de viajar con los padres pero cuando en el DNI del menor no figuran los nombres de los progenitores—, llevar las partidas de nacimiento de cada hijo.

Es necesario repasar que quienes viajan en auto, pueden acelerar tus trámites migratorios completando de antemano un formulario a través de este link https://mobile.pf.gov.br/sti-mobile/ Cuando se completa el formulario, se genera un código QR que puede imprimirse o llevar en el celular para presentar en los controles brasileños junto con los documentos.

En cuanto a las patentes de los vehículos, se recuerda que rige una autorización del gobierno nacional para el egreso a países limítrofes de vehículos que contienen una patente provisoria, siempre y cuando estén acompañadas por la documentación respaldatoria correspondiente.

Finalmente, Oviedo mencionó que “cayó la demanda de reales en el paso de frontera debido al uso de las aplicaciones a través de las que se puede cargar el dinero y usar reales por medio de las apps”.