El incendio en Santa Fe está controlado: “El fuego arrasó con todo”

Un incendio de pastizales de gran magnitud, se desató en la zona de islas de Santa Fe, propagándose cerca de la Ruta Nacional 168 y la Ruta Provincial 1.

Las inmensas columnas de humo se observaron desde Paraná y en algunas zonas de la capital entrerriana se registró la presencia de cenizas.

Elonce estuvo en el lugar y recorrió el sector afectado por el fuego, donde se desplegó un amplio operativo a cargo de Bomberos Voluntarios de la vecina provincia.

Daniel Iglesias, director de Protección Civil de Santa Fe - zona Norte, habló sobre la labor realizada y afirmó que el fuego está controlado.

“Se trabajó intensamente desde horas de la mañana. En primera instancia trabajaron bomberos que están en el Túnel, y ya está controlado, pero no extinto”, indicó.

Tras ello, detalló que “durante todo el día tratamos de contener los bordes, lamentablemente no llegábamos a la cabeza del fuego porque estaba muy alejado y metido en una zona donde hay mucho monte y con los equipos que teníamos no podíamos acceder de forma inmediata”.

Se dedicaron a sofocar la parte que estaba generando humo sobre la traza, para que no ingrese el humo al túnel y evitar cortes en el tránsito.

Iglesias mencionó además que como las condiciones del viento van rotando de forma permanente, “vamos a seguir monitoreando para, mañana a la mañana, de acuerdo a como curse la noche, definir los trabajos a realizar”.

Superficie afectada

Consultado sobre la superficie que se vio afectada por el fuego, expresó que “todavía no hicimos el relevamiento, pero tiene que haber unas 150 hectáreas quemadas, en la primera parte, la otra no se puede medir bien, es todo campo natural. No hay animales, evidentemente los han sacado a otro sector, el fuego arrasó con todo”.

Por otra parte, el director de Protección Civil hizo un llamado a la población y pidió evitar encender fuegos. “Le pedimos por favor a los vecinos que tenga cuidado, que no inicien incendios. Está todo muy seco y los vientos son muy fuertes, la reacción de los incendios se torna muy violenta y se descontrolan muy rápidamente, más cuando son sectores tan grandes”.

“Cuando ocurren estos siniestros siempre hay pérdidas. Mucha gente cuida la poca pastura que tiene, pero lamentablemente los fuegos vienen de otros lados, de transeúntes, de gente que anda cazando o que pasa por la ruta y los descuidos terminan en estas situaciones”, dijo finalmente. Elonce.com

