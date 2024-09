Cenizas de las quemas en Santa Fe se hallaron en diferentes zonas de Paraná: videos y fotos

Un incendio en islas de Santa Fe, se observa desde Paraná y las cenizas llegaron a diferentes zonas de la ciudad. Además, el humo invade gran parte de la capital entrerriana y en algunos lugares, el ambiente se volvió irrespirable.

Lucas García, coordinador de Defensa Civil de la Municipalidad de Paraná, comentó a Elonce que “la situación se ha estado monitoreando desde ayer. El incendio es en Santa Fe y por lo tanto no afectó directamente a Paraná. El viento que sopla del noroeste nos trajo el humo. Tenemos caída de cenizas”.

Indicó que “para las próximas horas se espera un cambio en la rotación del viento, por lo que no habrá tanto humo ni cenizas sobre nuestra ciudad. No hay posibilidad de que el fuego se propague a Paraná. Por factores climáticos se puede ir propagando el fuego a sectores de islas en el lado de Santa Fe”.

Remarcó que “con la humedad que tenemos, no hay posibilidad de que caigan cenizas ardiendo en nuestra ciudad. El humo está en la zona alta, por lo que puede haber alguna afectación en zona alta de edificios o barrancas, pero es solo humo. Hay que llevar tranquilidad a la población y pedir conciencia. No es propicia la época para generar incendios, no prender fuego para quemar basura ni nada”.

Incendio en islas de Santa Fe, se observa desde Paraná y las cenizas llegaron a diferentes zonas de la ciudad. Además, el humo invade gran parte de la capital entrerriana. pic.twitter.com/oazB2d2S40 — elonce.com (@eloncecom) September 5, 2024

Indicó que “Paraná tiene contacto con los distintos efectores y tuvimos contacto con Santa Fe. Estamos en conocimiento. Se hace monitoreo. En muchos casos el incendio, como el que ocurre en Santa Fe, hace que los bomberos no puedan llegar a sofocarlo por la situación del terreno, que implica riesgos para el personal”. Elonce.com