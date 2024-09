El hermano de Loan explicó por qué Burlando dejó de representar a la familia

Mariano Peña, hermano de Loan Danilo Peña, habló sobre la salida de Fernando Burlando de la causa por la desaparición del menor hace ya casi tres meses: “Hemos decidido unificar la querella para tener más avances. Todavía falta seguir charlando con la familia sobre lo que tenemos", aseguró.

En los últimos días Burlando, quién representó a una parte de la familia del nene desde el 23 de junio, fue apartado de la causa tras la decisión de María Noguera, madre del menor. En este contexto, la Justicia puso fecha para la nueva declaración de Antonio Benítez, tío político de Loan y uno de los primeros detenidos en la causa.

Mariano habló a 82 días de la desaparición del menor en Corrientes. En un contexto de revuelo por la salida del mediático abogado, el hermano de Loan aseguró que "hay que bajar los decibeles" ante la decisión.

"Como familia hemos tomado una decisión muy fuerte de unificar la querella porque estábamos tirando para cualquier lado. Quizás la decisión es muy tarde pero también mi mamá y mi papá veían que no había respuestas", explicó Mariano en relación con el apartamiento de Burlando.

Sobre la unificación de la representación en Roberto Mendéz, quién continuará con el caso, Mariano afirmó: "El abogado que venga tiene que trabajar. Mi mamá hoy está sin vida y quiere recuperarla".

"Nosotros tenemos que reunirnos y ver el día a día de cómo van los pasos. Méndez es nuestro representante y tiene que poner el pecho a la bala. Vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar para poder esclarecer el caso y ver lo que está pasando", agregó.

Por último, el hermano mayor declaró que la familia "no baja los brazos" y que harán "justicia" por Loan. "No dejaremos que esto se apague; queremos ir por todo".

Cómo continúa la causa por la desaparición de Loan

Antonio Benítez, el tío político del menor y uno de los primeros detenidos de la causa, será indagado por videoconferencia por la jueza Cristina Pozzer Penzo este miércoles a las 9 de la mañana. Benítez solicitó volver a declarar y las autoridades esperan que pueda romper el pacto de silencio que hay entre los detenidos.

El detenido ya había declarado ante la jueza previamente. Durante su primera indagatoria, Benítez aseguró que se dirigió hacia el naranjal y luego llegaron Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi junto a los niños, entre ellos Loan.

"No sé que pasó, a dónde está, ni quien se lo llevó. De la forma en lo que lo buscamos, creo que se lo llevaron", afirmó al ser indagado sobre el paradero del niño.

En C5N, también revelaron que, en su declaración, Antonio Benítez contó que al momento de su detención personal de la policía correntina le pidió que culpe a Macarena Peña o Mónica Millapi. "Me esposaron, me pegaron y me dijeron que culpe a alguien. A Mónica o a Macarena", aseguró.

Además de Benítez, el abogado querellante Roberto Méndez afirmó que Pozzer Penzo podría llamar a declarar como testigos a Ramón Valenzuela, conocido como "Menotti", a su novia Santa Gómez y al comisario mayor Roque Nicolás Báez, ex jefe de la Unidad Regional de Goya, para que también declaren en la causa por la desaparición del menor.

La pareja, que vive muy cerca de la casa de Catalina - abuela de Loan - afirmó que vio a un hombre y a una mujer junto a un menor de unos 4 o 5 años entrar a un vehículo sobre la Ruta provincial 12. Una de las hipótesis que maneja la Justicia es que ese pequeño podría ser Loan y eso hablaría de un secuestro por parte de esos desconocidos.