Derrumbe en Gesell: bomberos “cerca de un hallazgo” y el audio de un carpintero sobre el estado del edificio

El Presidente de la Federación de Bomberos de Buenos Aires, Osvaldo Lori, presente en el operativo de rescate tras el derrumbe en Villa Gesell, confirmó a Noticias Argentinas que se está "cerca de un hallazgo". Esta información genera expectativa en medio de la búsqueda de desaparecidos.

Según el bombero, el posible hallazgo se encuentra en la misma zona donde se rescató sin vida a Rosa Stefanic, la ex dueña del Hotel Dubrovnik. "En la madrugada, perros detectaron señales vitales a 9 metros de profundidad", informaron expertos involucrados en el operativo, que continúa sin descanso.

La zona en cuestión corresponde a la parte delantera del alojamiento, donde se ubicaban las habitaciones de Rosa, así como también de su sobrino Nahuel José Stefanic, de 25 años, y su novia Dana Desimone, de 28. Sin embargo, las autoridades no descartan que las señales vitales pertenezcan a otros desaparecidos entre los escombros, incluyendo a Javier Fabián Gutiérrez (50), Juan Ezequiel Matu (38), Matías Alberto Chaspman (27) y Mariano Raúl Troiano (47).

Mientras avanza el rescate, la fiscal Verónica Zamboni investiga posibles problemas estructurales de “vieja data” e inconvenientes en el pozo del ascensor del edificio. Este enfoque busca determinar las causas del derrumbe y la responsabilidad de quienes llevaron a cabo las obras en el hotel.

En las últimas horas, fuentes del caso confirmaron el arresto de un hombre de 30 años en Ostende, acusado de ser uno de los contratistas que participó en las obras del alojamiento. Este individuo se suma a otros cuatro detenidos, todos acusados del delito de "estrago doloso agravado", en un caso que ya genera gran repercusión.

El audio de uno de los carpinteros desaparecidos

En medio del operativo, un audio de uno de los carpinteros desaparecidos tras el derrumbe de parte del edificio se viralizó este viernes. En la grabación, el hombre expresaba: "Están invirtiendo un montón de guita en algo que está prácticamente hecho pelota". Esta declaración despierta inquietud sobre la seguridad de la obra y la gestión de recursos.

Derrumbe en Villa Gesell - NA

Además, el carpintero añadía: “La idea es que se saquen todas las heladeritas, las hagan plata, las vendan y que ya no sea más apart hotel”. Su propuesta incluía acondicionar el edificio desde el sexto piso hasta el primer piso, mencionando que el año siguiente se reemplazaría todo con melamina y sin puertas. “Esta idea no le convenció al arquitecto, pero es lo que hay”, concluyó.

El trágico derrumbe ocurrió alrededor de la una de la madrugada de este martes en un inmueble de Buenos Aires, donde funcionaba el Hotel Dubrovnik. La comunidad permanece atenta a los avances en el operativo y a los hallazgos que puedan surgir en las próximas horas. (NA)