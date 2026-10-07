Dengue en Concepción del Uruguay: reportan dos casos confirmados y uno sospechoso

Concepción del Uruguay registra dos casos confirmados de dengue y un tercero considerado sospechoso, según la información sanitaria conocida en las últimas horas y publicada por La Pirámide. Los pacientes no presentarían antecedentes de viaje relacionados con el contagio, por lo que los casos son considerados de origen autóctono.

De acuerdo con la información clínica relevada, dos de las personas afectadas debieron ser hospitalizadas. Una de ellas evolucionó favorablemente y ya recibió el alta médica.

El segundo paciente continúa internado, bajo tratamiento y seguimiento de los profesionales de salud.

Un tercer caso permanece bajo estudio

En paralelo, se monitorea un tercer caso sospechoso, vinculado a la Escuela Nº4 “Benigno Teijeiro Martínez”.

El paciente recibe atención de manera ambulatoria y, por el momento, no existe confirmación definitiva de dengue.

Se aguardan los resultados de los análisis de laboratorio que permitirán confirmar o descartar el diagnóstico.

Ante la detección de los casos, los equipos sanitarios continúan con el seguimiento de los pacientes y la evaluación de las medidas preventivas correspondientes.

Por qué es clave eliminar los criaderos

Frente a la circulación del dengue, el Ministerio de Salud de Entre Ríos ha insistido en la importancia de sostener durante todo el año las tareas destinadas a eliminar los posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Una de las principales medidas es el descacharrado, que consiste en eliminar, vaciar o mantener protegidos aquellos objetos capaces de acumular agua.

Aunque las bajas temperaturas reducen la actividad y presencia de mosquitos adultos, los huevos del Aedes aegypti pueden permanecer durante meses en recipientes y superficies, hasta encontrar nuevamente condiciones favorables para desarrollarse.

Por ese motivo, la prevención anticipada permite disminuir la cantidad de potenciales criaderos antes de los períodos de mayores temperaturas y precipitaciones.

Qué medidas se recomiendan en las viviendas

Entre las principales recomendaciones se encuentra dar vuelta, tapar o desechar recipientes que puedan acumular agua, especialmente aquellos ubicados en patios, jardines y espacios exteriores.

También se aconseja mantener correctamente tapados tanques y cisternas, limpiar canaletas y desagües y cepillar las paredes de recipientes que acumulen agua.

Otra medida importante es mantener patios y jardines desmalezados y evitar la acumulación de neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso.

En el caso de los floreros, se recomienda reemplazar el agua por arena húmeda o adoptar otras medidas que impidan la reproducción del mosquito.